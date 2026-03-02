I dërguari me punë i Shqipërisë në Katar, Ermal Kaleci, në një lidhje live me emisionin “Opinion” në Tv Klan, dha detaje nga sulmi me raketa të Iranit ndaj Katarit.
Kaleci u shpreh se Katari është sulmuar nga raketat iraniane një orë, pasi Teherani u godit nga Shtetet e Bashkuara të Amerikës e Izraeli.
“Ka pasur indicie se do kishte sulm ndaj Iranit, por kjo nuk dihej me siguri. Mesazhin e parë e dha ambasada amerikane në Katar, ku ftoi amerikanët në Doha që mos dalin nga shtëpitë. Në Katar ka pasur sulme 1 orë pas sulmeve mbi Iran. Irani e ka sulmuar Katarin me 92 rakerta dhe mbi 50 dronë. Sistemi antiraketor ka kthyer disa raketa. Nuk kemi shtetas shqiptarë të plagosur. Rreth 200 shqiptarë janë rezident në Katar. I kemi informuar të gjithë shqiptarët që jetojnë këtu që të kenë kujdes. Fluturimet janë anuluar, por të shohim nëse do të rinisin këtë javë.
Sulmet nuk kanë përfunduar akoma. Qytetarëve iu është thënë që mos dalin jashtë, sepse edhe mbetjet e raketave janë të rrezikshme. Ministria e Jashtme e Katarit ka thënë se qytetarët do ishte mirë që të punojnë nga shtëpia. Paniku mund të themi se ka ikur. Nëse Ngushtica e Hormuzit mbyllet, do ketë probleme të shumta ekonomike për vendet e rajonit, por pse jo dhe botën”, deklaroi Kaleci.
Kujtojmë se Shtetet e Bashkuara të Amerikës, në koordinim me Izraelin, sulmuan Iranin me raketa, duke vrarë liderin e këtij vendi, Ali Khamenein. Irani u kundërpërgjigj, duke sulmuar bazat amerikane në vendet arabe, aleate të SHBA-ve në rajon.
