Njëzet vjet më parë terroristët sfiduan superfuqinë e vetme të mbetur në botë. Në përgjigje, Shtetet e Bashkuara shpallën një “luftë kundër terrorizmit”. Bota vazhdon të luftojë me pasojat.

Kanë kaluar njëzet vjet nga sulmet e 11 shtatorit. Në “Ground Zero” në Nju Jork, kullat e një Qendre të re Botërore të Tregtisë ngrihen mbi horizontin dhe ka një memorial për gati 3,000 viktimat e sulmeve. Qyteti është rikthyer dhe tani ka më shumë më shumë banorë sesa në 2001. Deri në pandeminë, ekonomia po lulëzonte.

Presidenti amerikan Joe Biden ka kërkuar unitet ndërsa vendi i tij përgatitet të kujtojë viktimat e sulmeve të 11 shtatorit.

Në një mesazh të publikuar në prag të përvjetorit të 20 -të, ai bëri homazhe për 2,977 njerëzit që humbën jetën.

“Ne nderojmë të gjithë ata që rrezikuan dhe dhanë jetën në minuta, orë, muaj dhe vite më pas,” shtoi Biden, duke folur për punonjësit e urgjencës që iu përgjigjën sulmeve.

Ngjarjet përkujtimore pritet të zhvillohen të Shtunën.

“Pavarësisht se sa kohë ka kaluar, këto përkujtime kthejnë gjithçka me dhimbje sikur të keni marrë lajmin pak sekonda më parë,” tha presidenti.

“Ne mësuam se uniteti është e vetmja gjë që nuk duhet të prishet kurrë,” shtoi ai.

Sulmet, të cilat ishin planifikuar nga Al -Kaeda nga Afganistani, panë katër avionë pasagjerësh amerikanë të kapur nga sulmuesit vetëvrasës – dy prej të cilëve u hodhën në Kullat Binjake të Qendrës Tregtare Botërore në Nju Jork.

Një aeroplan tjetër u rrëzua në Pentagon, pak jashtë kryeqytetit amerikan, Uashington DC, dhe një aeroplan i katërt u rrëzua në një fushë në Pensilvani pasi pasagjerët u kundërpërgjigjën.

Presidenti Biden do të udhëheqë përkujtimet të Shtunën dhe do të vizitojë tre vendet e sulmit me Zonjën e Parë, Jill Biden.

Do të ketë gjithashtu gjashtë momente heshtjeje për të korresponduar me kohën kur dy kullat e Qendrës Botërore të Tregtisë u goditën dhe ranë, dhe momentet kur Pentagoni u sulmua dhe Fluturimi 93, avioni i cili u rrëzua.

Përkujtimet vijnë në një kohë të vështirë për presidentin, i cili është përballur me kritika të forta javët e fundit lidhur me tërheqjen e SHBA nga Afganistani, e cila i dha fund pranisë amerikane që filloi më pak se një muaj pas sulmeve të 11 shtatorit.

Zoti Biden kishte premtuar se do të largohej nga Afganistani deri në 20 vjetorin e sulmeve dhe tha se nuk kishte gjasa që talebanët të mund të pushtonin vendin.

Në vend të kësaj, grupi militant kaloi nga marrja e kontrollit të qytetit të tyre të parë të madh në kapjen e kryeqytetit në më pak se 10 ditë.

g.kosovari