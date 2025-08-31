Brenda rreth një muaji autostrada A5, ose Korridori Vc që kalon mes përmes Kroacisë, më në fund do të hapet për qarkullim pas 20 vitesh punime.
Në seksionin e fundit të kësaj rruge me gjatësi 88.6 kilometra, nga Beli Manastiri deri në kufirin me Republikën e Hungarisë, këto ditë po përpunohen detajet e fundit përpara inspektimit teknik.
Pasi të lëshohet leja e funksionimit seksioni do të hapet zyrtarisht në fund të shtatorit ose në fillim të tetorit, dhe trafiku në këtë autostradë në profilin e saj të plotë do të fillojë.
Sa i përket vlerës totale të projektit, sipas faturës nga ministria e Infrastrukturës autostrada ka kushtuar 815 milionë e 526 mijë euro. Ky është një projekt që, përveç autostradës, përfshin edhe ura mbi lumenjtë Drava dhe Sava, të cilët u emëruan sipas Brigadave të Gardës Sllave.
