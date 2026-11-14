Autoritetet hungareze kanë zbuluar dhe sekuestruar gati 20 milionë dollarë para të gatshme, një pjesë e të cilave ishin groposur në pyje, ndërsa të tjera ishin fshehur në ndërtesa bujqësore dhe magazina. Zbulimi është bërë gjatë një hetimi për ryshfet ndaj Miklos Sesztak, ish-ministër në qeverinë e Viktor Orbanit.
Sipas agjencisë Reuters, hetimi është pjesë e një fushate të gjerë kundër korrupsionit të ndërmarrë nga kryeministri Peter Magyar, i cili në zgjedhjet e prillit i dha fund pushtetit 16-vjeçar të Orbanit.
Magyar erdhi në pushtet duke premtuar përmirësimin e marrëdhënieve me Bashkimin Europian, pas viteve të përplasjeve mes Brukselit dhe qeverisë së mëparshme hungareze, si dhe hetimin e dyshimeve për korrupsion gjatë administratës së Orbanit.
Sipas Zyrës Kombëtare për Rikuperimin dhe Mbrojtjen e Pasurive, hetuesit zbuluan shuma të mëdha parash të groposura në pyje, të fshehura në ndërtesa fermash, magazina dhe një banesë private, si dhe në një kasafortë të kushtueshme në një vend të izoluar.
Paratë e sekuestruara përfshinin 5.07 miliardë forinta hungareze, 2.66 milionë euro dhe 1.26 milionë dollarë.
Ministri i Financave, Andras Karman, deklaroi se numërimi i parave zgjati tetë orë dhe kërkoi angazhimin e 12 punonjësve të Thesarit të Shtetit, të cilët përdorën pesë makina numërimi kartëmonedhash.
Sesztak, i cili shërbeu si ministër i Zhvillimit në qeverinë e Orbanit nga viti 2014 deri në vitin 2018, ka mohuar çdo shkelje. Avokati i tij, Gabor Papp, nuk iu përgjigj kërkesës së Reuters për koment lidhur me zbulimin e parave.
Ndërkohë, dy ish-ministra të tjerë të qeverisë së Orbanit dhe ish-guvernatori i Bankës Qendrore, Gyorgy Matolcsy, janë arrestuar nën akuza për korrupsion në hetime të veçanta. Ata i kanë mohuar akuzat.
Autoritetet kanë ndaluar gjithashtu vëllain e Viktor Orbanit në një çështje të trafikut të qenieve njerëzore, ndërsa ish-kryeministri e ka cilësuar këtë veprim si hakmarrje politike.
Fushata kundër korrupsionit, të cilën Magyar e ka pagëzuar me emrin “Operacioni Purgatori”, gëzon mbështetje të konsiderueshme publike. Sipas një sondazhi të institutit Median, të publikuar këtë javë nga portali HVG, 70% e të anketuarve e konsiderojnë këtë operacion shumë të rëndësishëm.
Pas zbulimit të shumës së madhe të parave, Magyar deklaroi se kjo shënon fundin e asaj që ai e cilësoi si një “mafia” e drejtuar nga partia Fidesz e Orbanit dhe aleatët e saj kristiandemokratë gjatë 16 viteve në pushtet.
Politologu Gabor Torok vlerësoi se pamjet e sasive të mëdha të parave mund të kenë pasoja të rënda politike për Fidesz. Sipas një sondazhi të Median, mbështetja për këtë parti është përgjysmuar krahasuar me periudhën përpara zgjedhjeve, duke zbritur në vetëm 16% të votuesve në nëntor.
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