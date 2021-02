Më shumë se 20.5 milionë vjet jetë mund të jenë humbur nga pandemia e coronavirusit në 81 vende të botës.

Një studimi të ri, publikuar në Scientific Reports, thekson idenë e gabuar që ata që ndërrojnë jetë nga Covid, në fakt do të kishin ndërruar jetë gjithsesi edhe në rast se nuk do të ishin infektuar.

Vitet e jetës së humbur është ndryshimi midis moshës së një individi në momentin që ndërron jetë dhe jetëgjatësisë së tij. Teksa vdekjet nga Covid shpesh krahasohen me mospërfillje me ato të gripit, i cili vret shumë individë të moshuar dhe me sëmundje bashkëshoqëruese çdo vit, studimi tregon se coronavirusi ka shkaktuar një dëm më të madh.

Në ato vende që janë prekur keq, numri i viteve të jetës së humbur nga Covid është midis dy dhe nëntë herë më shumë sesa nga gripi sezonal.