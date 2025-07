Gjykata e Posaçme dënon me 4 vite burg në total ish-zyrtarin e Kadastrës (ASHK) së Fierit dhe dy qytetarët që u akuzuan se dhanë ryshfet 2 mijë euro për një legalizim banese.

Në fund të procesit të gjykimit, paraqitjes së pretencës nga SPAK dhe konkluzioneve të palës mbrojtëse, kryesuesja e trupës gjykuese, Fjorela Davidhi, vendosi shpalljen fajtorë të tyre, ku për një nga të akuzuarit nuk u dha dënim, edhe pse u shpall fajtor.

Ish-punonjësi i Kadastrës, Endri Ngresi, u dënua me 3 vite burgim, Ardjan Kumaraku me 1 vit dhe për Afërdita Vidhin nuk u dha dënim. Ish-zyrtari u dënua edhe me përjashtim për 5 vitet e ardhshme nga çdo funksion publik.

“Deklarimin fajtor të të pandehurit Endri Ngresi për kryerjen e veprës penale “Korrupsioni pasiv i personave që ushtrojnë funksione publike” parashikuar nga neni 259, paragrafi i dytë i K.Penal dhe dënimin e tij me 3 (tre) vjet burgim. Në zbatim të nenit 35, paragrafi i parë të K.Penal, heqjen e së drejtës për të ushtruar funksione publike për një periudhë prej 5 (pesë) vjetësh”, thuhet në vendim.

Për të pandehuren Vidhi, GJKKO u shpreh:

“Përjashtimin e të pandehurës Afërdita Vidhi nga dënimi, sipas parashikimit të nenit 52/a të K.Penal”.

Në muajin janar Prokuroria e Posaçme dërgoi për proces në GJKKO dosjen me 3 të pandehurit për korrupsion.

Bëhet fjalë për një rast ryshfeti me vlerë 2 mijë euro që dy të pandehurit e tjerë të dosjes, Ardjan Kumaraku dhe Afërdita Vidhi, i kanë dhënë aktualisht ish-punonjësit Endri Ngresi, me qëllim legalizimin e banesës dhe pajisjen me dokumentet përkatëse.