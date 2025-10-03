Aksident i rëndë në aksin rrugor Lushnje-Berat në afërsi të kryqëzimit të fshatit Kashtë Bardhë. Dy mjete në kahun e lëvizjes drejt Lushnjës janë përplasur me njëri-tjetrin dhe pas me barrierat e hekurta anësore. Në automjetin top ‘Audi’ udhëtonte një çift bashkëshortësh ndërsa në mjetin tip ‘Skoda’ udhëtonte një person drejtues mjeti.
Përplasja ka qenë shumë e fortë dhe të tre personat e përfshirë në aksident janë transportuar në spital në gjendje të rëndë.
Policia e qarkullimit rrugor në vendngjarje për dokumentimin e dinamikës së këtij aksidenti. Nga të dhënat paraprake dyshohet se ka qenë një manovër e gabuar në parakalim. Zjarrfikësit gjithashtu në vendngjarje për të ndihmuar situatën.
