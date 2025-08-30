Nga Eduard Zaloshnja
Tani që sezoni veror përfundoi, vlen të analizohet se sa shqiptarë e patën mundësinë të shkonin me pushime.
Nga një sondazh rigoroz në terren që zhvillova në pranverë, më rezultoi se 2/5 e e të anketuarve nuk kishin mundësi financiare për të shkuar me pushime këtë verë. Ndërsa nga një sondazh i djeshëm online tek shqiptarja.com, rezultoi se pothuaj 2/5 e të anketuarve nuk e patën mundësinë për të shkuar me pushime.
Nga një sondazh rigoroz që drejtova vjet në kuadër të Barometrit të Sigurisë, që publikohet periodikisht nga Qendra për Studimin e Demokracisë dhe Qeverisjes (https://csdgalbania.org/al/barometri-i-sigurise-shqiperi-2024/ ), rezultoi se 1/5 e të anketuarve kanë pasiguri financiare ushqimore (mund të mos u dalin lekët për ushqim deri në rrogën e rradhës).
Ndërkohë, mesatarja për frymë e Prodhimit të Përgjithshëm Bruto në Shqipëri është plot 11325 dollarë në vit. Dhe në qoftë se kjo mesatare do të kishte një shpërndarje uniforme në gjithë popullsinë, nuk do të kishim as qytetarë që nuk shkojnë dot me pushime, dhe as qytetarë që kanë pasiguri financiare ushqimore.
Problemi është se një pjesë e konsiderueshme e të ardhurave nga Prodhimi i Përgjithshëm Bruto të vendit shkon në një numër të vogël shtetasish. Mjafton të hidhet një shikim i shpejtë në fitimet që deklarojnë zyrtarisht firmat e regjistruara në QKB, për të kuptuar se në duart e kujt janë përqendruar të ardhurat e ekonomisë shqiptare.
Për të mos folur pastaj për të ardhurat e padeklaruara…
