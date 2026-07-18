Agjencia e Mbikëqyrjes Policore (AMP) ka publikuar raportin për periudhën janar-qershor 2026 në hetimin e punonjësve të strukturave ligjzbatuese, trajtimin e ankesave dhe procedimet disiplinore.
Sipas raportit, gjatë gjashtëmujorit të parë të këtij viti janë kryer 196 referime në Prokurori, që përfshijnë 232 punonjës policie, 2 punonjës të Gardës së Republikës, 6 punonjës të MZSH-së dhe 32 shtetas.
Gjatë periudhës janar-qershor, AMP ka trajtuar gjithsej 752 ankesa. Nga këto, 46 ankesa rezultuan të bazuara, 434 të pabazuara, 251 nuk u provuan, ndërsa në 15 raste janë hapur dosje penale. Në 6 raste është rekomanduar nisja e procedurave disiplinore.
Gjatë kësaj periudhe, AMP ka arrestuar në flagrancë 11 persona, mes të cilëve 9 punonjës policie, 1 punonjës të Gardës së Republikës dhe 1 punonjës të MZSH-së.
Raporti pasqyron edhe zbatimin e masave të sigurisë të vendosura nga Prokuroria dhe gjykatat.
Konkretisht, masa “arrest në burg” është caktuar për 5 punonjës policie, ndërsa “arrest në shtëpi” është vendosur për 6 punonjës policie dhe 1 shtetas.
Po ashtu, masa e pezullimit të ushtrimit të një detyre apo shërbimi publik është dhënë për 8 punonjës policie dhe 1 shtetas, ndërsa masa “detyrim për t’u paraqitur në policinë gjyqësore”, e shoqëruar me ndalimin e daljes jashtë shtetit, është caktuar për 4 punonjës policie dhe 3 shtetas.
Gjithashtu AMP ka zhvilluar 12 inspektime, nga të cilat 5 të planifikuara dhe 7 të paplanifikuara, në strukturat që janë objekt i mbikëqyrjes së saj.
Sa i përket procedimeve disiplinore, Komisioni Disiplinor ka vendosur përjashtimin nga Policia e Shtetit për 24 punonjës policie, për shkak të shkeljeve të lehta. Për 19 punonjës është vendosur përfundimi i hetimit disiplinor pa masë disiplinore, ndërsa për 25 punonjës policie është urdhëruar fillimi i hetimit disiplinor për shkelje të rënda.
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