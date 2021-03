Një 19-vjeçare e infektuar me Covid-19 ka sjellë në jetë fëmijën e saj në spitalin “Shefqet Ndroqi”.

Lindja është realizuar me sukses në ambientet e spitalit Covid 2, në bashkëpunim me mjekët e spitalit Obsetrik-Gjinekologjik “Koço Gliozheni”.

Foshnja që ka ardhur në jetë nga nëna e infektuar me koronavirus është pagëzuar me emrin Noel. Lajmin e ka bërë të ditur mjekja Alma Cani, e cila ka postuar një video emocionuese në rrjetet sociale, ku shfaqet nëna e re me foshnjen e porsalindur.

Postimi i plotë:

Mireseerdhe Noel në jete!

Lindja jote na jep force!

Në Spitalin “ Shefqet Ndroqi” Covid 2 ,lind 19 vjeçarja e semure me Covid 19.

Realizohet lindja me sukses ne ambientet e spitalit Covid 2 ne bashkepunim te ngushte me koleget e spitalit Obsetrik – Gjinekologjik “ Koco Glozheni”.

Urojme qe lajme te tilla te bukura t’i ndajme me ju cdo dite!Gezimi juaj eshte forca jone per ta vazhduar kete lufte deri në fund me fitore per Triumfin e Jetes!