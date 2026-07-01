Byroja Kombëtare e Hetimit (BKH) ka arrestuar Adi Cobo Bazholin, i cili ishte shpallur në kërkim nga autoritetet italiane në kuadër të hetimeve për dosjen “Ura”, bëjnë me dije burime nga hetimi.
Sipas informacioneve në media, në operacion nuk ka marrë pjesë Policia e Shtetit, ndërsa ndalimi është kryer nga strukturat e Byrosë Kombëtare të Hetimit.
Arrestimi vjen në të njëjtën ditë kur drejtuesi i Prokurorisë së Posaçme kundër Korrupsionit dhe Krimit të Organizuar (SPAK), Klodian Braho, deklaroi në Komisionin Parlamentar se po shqyrtohet ngritja e një strukture të posaçme brenda SPAK-ut për lokalizimin dhe arrestimin e personave të shpallur në kërkim.
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