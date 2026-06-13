Rusia ishte shënjestra e një sulmi masiv me dronë ukrainas. Ministria e Mbrojtjes në Moskë raportoi se rrëzoi 185 mjete ajrore pa pilot brenda dymbëdhjetë orëve. Këto u interceptuan në rreth një duzinë rajonesh, kryesisht në Rusinë qendrore.
Në rajonin e Bryansk, një person u vra në një fshat pranë kufirit, sipas guvernatorit lokal. Një person tjetër u plagos, raportoi Yegor Kovalchuk. Sipas qendrës rajonale të operacioneve, 62 dronë u shkatërruan vetëm në rajonin e Bryansk.
Kryeqyteti, Moska, me sa duket u sulmua gjithashtu. Kryetari i bashkisë Sergei Sobyanin njoftoi në shërbimin e mesazheve Telegram se disa dronë që po shkonin drejt metropolit ishin kapur. Ekspertët po shqyrtojnë mbeturinat në vendet e rrëzimit. Sipas një analize nga agjencitë ruse të lajmeve, 27 dronë u shkatërruan në Moskë.
Ukraina kohët e fundit ka intensifikuar sulmet ajrore kundër objektivave në vendin fqinj, duke synuar kryesisht objektet e industrisë së naftës.
Një sulm me dron ukrainas vrau një person dhe ndezi një zjarr në një terminal detar në portin jugor rus të Temryuk, në rajonin e Krasnodarit, tha guvernatori Veniamin Kondratiev në aplikacionin e mesazheve Telegram.
Ukraina vazhdon të godasë infrastrukturën energjetike të Rusisë ndërsa bisedimet e paqes për të zgjidhur luftën në Ukrainë kanë ngecur.
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