Një situatë e pazakontë ka vënë në siklet influenceren shqiptare Sara Hoxha, e cila ka ndarë hapur shqetësimin e saj me ndjekësit në Instagram.
Përmes disa Instastory-ve, Sara është shfaqur e habitur dhe e irrituar për një funksion të ri në Instagram, i cili sipas saj po shfaq ose po shpërndan fotografi personale pa dijeninë e saj.
“Instagram wtf!!! Çfarë është një ‘instant’?! Pse të gjithë po shohin foto të miat që as unë vetë nuk i gjej dot?!”, ka shkruar ajo në anglisht.
Por momenti më i sikletshëm erdhi kur influencerja kuptoi se mund të kishte dërguar gabimisht fotografi private tek persona të ndryshëm në “Direct Message”.
“Kujdo i kam çu foto, ja kam çu pa dashje, kërkoj ndjesë”, shkroi ajo në shqip, duke shkaktuar reagime të shumta në rrjet.
Edhe pse nuk ka ende një sqarim zyrtar se çfarë ka ndodhur saktësisht, dyshohet se situata mund të lidhet me një opsion të ri të Instagramit ose me aktivizimin aksidental të një funksioni në aplikacion.
