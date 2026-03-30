Nga Jakin Marena
Që Sali Berisha nuk llogarit asnjë kundërshtar brenda PD, që mund ta rrezikojë që t’i marrë ‘skeptrin’ e lidershipit të kësaj partie, besojmë se askush në Shqipëri nuk e vë në diskutim!
Madje dhe aleatët tanë të mëdhenj, SHBA dhe Britania të cilët e shpallën ‘non grata’, dhe vendet anëtare të BE që e trajtojnë po si ‘non grata’, e dinin që në kohën kur ishte Lulzim Basha kryetari zyrtar i PD, se Berisha nuk ishte tërhequr nga drejtimi i partisë, por i luante fijet në prapaskenë!
Prandaj i këputën ‘non gratën’ familjarisht, pasi shpresuan që Basha do të kishte këllqe për ta dëbuar nga PD, por nuk e llogaritën që Basha kishte lindur praktikisht i ‘vdekur’ si lider politik! Tashmë Basha ‘mat’ rrugët e atdheut dhe Evropës, ndërsa Berisha është rikthyer në majë të PD dhe opozitës, duke mos lënë asnjë njeri aty, që të ngrejë kokën politikisht! As që të bëjë hajër!
E në kushtet kur ka zhbërë statutin e PD dhe nenin e famshëm “Basha’, i cili përcakton se kush humb zgjedhjet, automatikisht largohet nga drejtimi i partisë, teksa nuk ka marrë asnjë përgjegjësi për humbjen katastrofike në zgjedhjet vendore të 2023 e mbi të gjitha në zgjedhjet parlamentare të vitit 2025, ku i ‘firuan’ afër 300 mijë vota opozitare, Berisha jo vetëm që ka shpallur sërish kandidaturën për kreun e PD, por po ‘krasit’ dhe të gjithë ata që e çojnë nëpër mend të garojnë përballë tij, në zgjedhjet e qershorit brenda partisë!
Berisha nuk ka frikë askënd se do t’i marrë postin e kryetarit! E themi me bindje këtë, pasi ai e dominon PD-në, e ka pronë të veten dhe praktikisht do ta drejtojë atë deri kur i ‘plotfuqishmi’ ta thërrasë në amëshim! Dhe pas kësaj, drejtimi i PD do të jetë brenda familjes dhe për këtë janë të bindur të gjithë, prandaj ‘tundin belin’ po të gjithë, që nga Bardhi e deri te Gjekmarkaj nën tingujt e melodisë së këngës, ‘…tek rruga me pisha, rroftë e qoftë Sali Berisha’!
Atëherë pse Berisha ka ndërmarrë këtë operacionin ‘fshesa’ në parti, duke përjashtuar apo siç deklaron ai ‘vetëpërjashtuar’ që nga Salianji e Alesia Balliu, që ‘gabuan’ dhe menduan se mund të garojnë përballë tij për postin e kreut të PD, e deri tek mbështetësit e tyre, të cilët morën pjesë në këto foltoret e organizuara qytet më qytet?! Me pjesëmarrje masive në krahasim me Berishën!
Dhe nuk janë pak, pasi Berisha ka ‘shuar’ thuajse dy degë të PD, në Durrës e në Elbasan! Teksa dega e PD në Elbasan zhvilloi këtë të dielë votimin për zgjedhjen e drejtuesit të ri të degës Alis Narazani, pikërisht në një moment kur forcat politike po përgatiten për sfidat e ardhshme elektorale, anëtarët u përballen me heqjen e emrit të tyre nga listat e anëtarësisë. Një denoncim publik është bërë nga Doris Madhi, aktualisht drejtuese e grupit të këshilltarëve të opozitës në Këshillin Bashkiak të Elbasanit, e cila ka deklaruar se është hequr pa asnjë njoftim nga lista e anëtarësisë së PD, duke i hequr të drejtën e votës dhe përjashtuar përfundimisht nga partia, në të cilën ka aderuar për vite me radhë dhe të cilën e përfaqëson në Këshillin Bashkiak!
Gjithashtu nga lista është hequr edhe emri i Rudina Allës, kryetare e forumit demokrat të Gruas, Zheni Gjergjit, pasi ajo u emërua drejtoreshë në Spitalin e Elbasanit, apo dhe Alesia Balliut, pasi kjo e fundit ka shpallur publikisht ambicien për t’u regjistruar dhe për të kandiduar në garën për kreun e Partisë Demokratike, përballë Sali Berishës.
Dhe kjo valë përjashtimesh vjen vetëm disa ditë pasi PD zyrtare, përjashtoi si këshilltarë të saj në Këshillin Bashkiak të Durrësit Dritan Burgijën e Arlind Boshkun, pasi këto të fundit mbështetën lëvizjen e Ervin Salianjit. Duke shkaktuar tronditje dhe tek demokratët e Durrësit, tronditje që është përhapur dhe në Mat, ku ka përjashtime të shumta apo dhe qytete të tjera të vendit, çka tregon se operacioni ‘fshesa’ po zhvillohet me kapacitet të plotë në PD, i urdhëruar nga Berisha! Dhe akoma më keq, Berisha përmes Flamur Nokës ka shkrirë dhe degët e PD në Krujë dhe Fushë-Krujë, pikërisht në dy degët ku PD ka pasur rezultate në zgjedhjet e fundit! Aq rëndë është situata, sa krerët e këtyre dy degëve zbarkuan në selinë e PD, dhe vetëm ndërhyrja e Berishës, që premtoi zgjidhje pozitive të kësaj situate, e shpëtoi Nokën nga ‘thonjtë’ e krutanëve demokratë!
Për hir të së vërtetës, Berisha, teksa nuk i trembet asnjë rivali brenda PD, po tregon çdo ditë dhe më shumë se halli i vetëm që po e detyron të realizojë këtë operacion përjashtimesh masive në të gjithë vendin, të zërave kundër në parti, është mungesa e dëshirës për të mbajtur përgjegjësitë si kryetar partie, për humbjet katastrofike në zgjedhje, e mbi të gjitha, heqjen e mundësisë së përballjes me zërat kundër në PD, në dështimin e pritshëm të radhës, vitin e ardhshëm!
Teksa rivali i tij politik, kreu i mazhorancës Edi Rama ka nisur përgatitjet e forta për garën e zgjedhjeve për pushtetin vendor të vitit 2027, teksa ka shpërndarë të gjithë deputetët dhe ministrat në terren, pas zgjedhjes së të deleguarve dhe ngritjes së grupeve të punës në çdo qark, duke paralajmëruar se do t’i fitojë të gjitha bashkitë, Berisha nuk ka të ngritur asnjë strukturë nëpër rrethe! Por dhe ato që nisen të ngrihen, janë përfshirë në konflikte e përplasje të forta!
Dhe për më tepër në vend që të merret me riorganizimin dhe përgatitjen e PD dhe të opozitës për zgjedhje, Berisha merret me Salianjin, Balliun e mbështetësit e tyre, të cilët i ka ‘vetëpërjashtuar’ nga PD! Anipse PD dhe opozita kanë nevojë dhe për një votë mbështetëse në zgjedhje, pasi po gremiset me shpejtësi marramendëse drejt humnerës, ku në çdo palë zgjedhje i ‘firojnë’ 250-300 mijë vota opozitare! Por nuk dëgjon Berisha nga ai ‘sektor’, ndërkohë që vijon me kapacitet të plotë operacionin ‘fshesa’, duke fshirë drejtues të lartë nëpër degët e PD në rrethe dhe për pasojë larguar dhe mbështetësit e tyre! Të cilët, pak që kanë 16 vite në opozitë dhe me shumë ‘shanse’ për të qënë dhe një dekadë tjetër jashtë pushtetit, por dhe nga partia ua heqin përfaqësuesit e tyre!
Në fakt Berisha sa herë ka hall apo dështon në zgjedhje, nxiton të shpallë një ‘armik’ brenda PD! Pasi për Ramën dihet, atë Berisha e ka armik të dizpozicion, për ta akuzuar se i ka ‘vjedhur e grabitur zgjedhjet’! U shpall ‘non grata’ nga SHBA e u përjashtua nga PD, menjëherë shkatërroi PD-në duke e ndarë copa copa, deri dhe duke sulmuar selinë qëndrore të saj buzë Lanës me qysqi dhe tritol për ta pushtuar, pa sukses, por që e mori më vonë ‘qyl’ nga ‘kallauzët’ që gjendeshin në grupin e Bashës! Vetë Basha u shpall armiku numër një i Berishës, apo siç e thotë me shumë dëshirë, se Basha është ‘armiku i PD, opozitës dhe pluralizmit në Shqipëri’!
Humbi zgjedhjet më 2025, shpalli armik Salianjin por dhe të tjerët, dhe pavarësisht se anëtari i kryesisë po bënte burg në kohën e zgjedhjeve. U shpall ‘armik’ vetëm se kërkoi ndryshime në qasjen opozitare e më vonë pasi e ‘vetëpërjashtuan’ pasi bëri ‘gabimin’ e madh e fatal, teksa kërkoi të garojë përballë Berishës, dhe menjëherë u ‘vetëpërjashtua’ nga Berisha, bashkë me të gjithë mbështetësit nëpër rrethe! Këtë ‘operacion’ përjashtimi brenda PD, Berisha po e bën vetëm e vetëm për të mos pasur probleme dhe as këta zërat kundër nëpër këmbë, pas humbjes së paralajmëruar në zgjedhjet vendore të vitit të ardhshëm!
Përjashtimet në PD, Berisha i ka bërë gjithmojë në këto 36 vite, sa herë që ka pasur dështime. Që në fillimin e viteve ’90 kur përjashtoi Cekën, Pashkon e grupin ‘mocionist’ siç quhej atëherë, Azem Hajdarin disa herë, ish kryetarin e PD Eduard Selamin kur humbi referendumin për Kushtetutën, Dashamir Shehin, Genc Rulin dhe të tjerët teksa humbi mbështetjen në 1997, Genc Pollon e mbështetësit në vitin 2001, Patozin e të tjerët në humbjen e radhës në opozitën e dytë, opozitë që zor se do t’i gjendet fundi kohor, për të ardhur tek Salianji dhe mbështetësit e tij, këto ditët e fundit, ku në ‘horizont’ ka humbjen e garantuar Ka vepruar njëlloj si gjithmonë!
Teksa shohim historikun e përjashtimeve në PD sa herë ka pasur hall apo ka dështuar Berisha, na krijohet gjithnjë e më shumë bindja se kreu aktual i PD operon sipas strategjisë së liderit të tij shpirtëror, ish diktatorit komunist Enver Hoxha! Duke qënë se ka mbajtur teserën e PPSH për 25 vite me radhë, duke qënë dhe sekretar i PPSH i Qendrës Spitalore për vite me radhë, Berisha ka marrë nga Enveri ‘mot a mot’ skenarin e përjashtimeve dhe dënimeve të ’armiqve të partisë’!
Ish diktatori Enver Hoxha, sa herë që kishte dështime në ekonomi, në ushtri, në polici, por dhe thjeshtë e vetëm për të mos lënë askënd të ngrinte kokën kundër udhëheqjes, i përjashtonte nga partia, i linçonte e në fund i dënonte me burg, pushkatim apo më lehtë, me internime familjare! Madje duke filluar me shokët e tij të luftës dhe të punës e tij, që nga Koçi Xoxe e Tuk Jakova e deri tek Beqir Balluku, Kadri Hazbiu e Mehmet Shehu! Dhe pas çdo reprezalja brenda PPSH, nga piramida në bazë, duke goditur ‘armikun e kllasës’, Enveri deklaronte se ‘partia u pastrua nga armiqtë e brendshëm, doli më e fortë nga kjo përballje. Partia mbi të gjitha”!
Kështu vepron dhe Berisha! Kush del kundër udhëheqjes, përjashtohet dhe dëbohet nga partia! I ‘qan’ fort zemra dhe për t’i dënuar me burg, internuar apo dhe pushkatuar, por për fatin e keq të tij dhe për fatin e mirë të kundërshtarëve të tij e shqiptarëve, dënimi me vdekje apo internim-dëbimet janë hequr me ligj! Tani Berisha s’ka më fuqi ekzekutive në fakt, është ndryshkur’ në opozitë! Mjaftohet vetëm me përjashtimet nga partia! Madje deklaron pas çdo goditje të ‘armikut’ brenda partisë njësoj si Enveri, se ‘partia doli më e fortë’! Pavarësisht se ka prekur fundin PD dhe ende nuk dihet kur do të ndalet rrokullima!
“Asnjë ndikim përveç se pozitiv, kanë momentet e largimit të atyre, të cilët në fushatën elektorale kanë tradhtuar idealet e demokratëve dhe kanë punuar për mazhorancën e krimit. Mos mendojë njeri se, në shërbim të socialistëve do të ndodhet në gjirin tonë. Vërtet ka një grusht njerëzish që shkelen, shiten, bëjnë pazare, por absolutisht demokratët janë në këmbë”, deklaroi këtë të hënë Berisha, duke justifikuar përjashtimet e kundërshtarëve brenda PD.
Sikurse parashikohet situata, pasi që tani një vit para zgjedhjeve deklaron se “Rama do t’i grabisë zgjedhjet’, Berisha do ta vijojë operacionin ‘fshesa’ në PD për t’i zhdukur nga partia të gjithë ata që mendojnë se mund të kenë një rol në këtë parti, mund të mendojnë se mund të bëjnë karrierë dhe të marrin përmes garës përgjegjësi për këtë parti apo larg qoftë, t’j u krijohet bindja se mund të kandidojnë përballë Berishës për postin e kryetarit!
Nuk pranon shqetësime Berisha në PD! Si humbi ngushtë si humbi si gjithëherë thellë e më thellë përballë rivalit socialist, të gjithë duhet të pajtohen me të, në justifikimin se ia vodhën votat! Sa herë që të ketë zgjedhje, do të ketë halle të tilla, se me të kryetar të PD, opozita vetëm do të humbë! Është e garantuar! Por ama, Berisha sërish do të jetë humbësi më i fituar! Ka partinë, bën dhe ndonjë ‘qokë’ financiare si gjithnjë! Përballon hallet me drejtësinë, deri sa të ketë jetë! Është në pronën e tij ai, bën çfarë të dojë me të, por dhe me ‘argatët’ që ka në PD!
Leave a Reply