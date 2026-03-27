Kryetari i Partisë Demokratike, Sali Berisha, ka reaguar pas kërcënimeve me jetë që i janë bërë avokates Adriana Kalaja, ngjarje kjo e bërë publike mëngjesin e ditës së djeshme. Kreu demokrat ka akuzuar për këtë kryeministrin Edi Rama.
Aktivistja Evi Kokalari ka deklaruar se i njëjti person i cili i ka dërguar mesazhin kërcënues avokates Adriana Kalaja, i ka dërguar edhe asaj po të njëjtin mesazh duke i kërcënuar jetën, por përkundrazi ajo nuk e ka publikuar dhe nuk ka akuzuar publikisht askënd.
Postimi i plotë i Kokalarit:
Këta të PD-së janë “clowns” komplet. Del Sali Berisha dhe jep deklaratë për shtyp se i kanë kërcënuar jetën Sudes, që ka prodhuar këto kohët e fundit. Sudet gjithmonë i kanë shërbyer Berishës, në fakt… ja ashtu, me mashtrime publikut, për të cilat do hidhet në gjyq (Sudja) së shpejti.
Por ndërkohë, i njëjti person më dërgoi edhe mua mesazh duke më kërcënuar jetën, por as nuk e publikova dhe as nuk akuzova publikisht as Ramën dhe as Berishën.
Berisha po prek limitin e keqardhjes dhe së shpejti do përfundojë në një element po aq grotesk sa ata që ka vërdallë.
