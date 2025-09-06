Një 26-vjeçar, Leonardo Preza, ka tentuar t’i shesë drogë 18-vjeçares nga Italia, me të cilën më pas abuzoi seksualisht me dhunë.
Ngjarja e rëndë është regjistruar në orët e para të mëngjesit të së premtes në lagjen 13 në Durrës, në pjesën e shezlonëve të një hoteli.
Kamerat e sigurisë në zonë, kanë fiksuar momentim ku shfaqet 18-vjeçarja italiane e ulur në një stol dhe pak sekonda më vonë duket 26-vjeçari, Preza që merrej me mirëmbajtjen e shezlonëve.
I riu, tashmë i arrestuar, nis fillimisht të komunikojë me të dhe menjëherë tenton t’i shesë lëndë narkotike.
Shtetasja italiane e ka refuzuar diçka të tillë, por ka pranuar ftesën e 26-vjeçarit për t’u zhvendosur tek pjesa e shezlonëve më pranë bregut të detit.
Pikërisht aty, Leonardo Preza abuzoi seksualisht me dhunë ndaj të resë, duke i shkaktuar dëmtime fizike.
26-vjeçari është baba i tre fëmijëve.
Emri i tij nuk është i panjohur për policinë, pasi më herët ka qenë i arrestuar për vjedhje dhe armëmbajtje pa leje.
Tashmë ndaj tij rëndon akuza e kryerjes së marrëdhënieve seksuale ose homoseksuale me dhunë me të mitur të moshës 14–18 vjeç, për të cilën Kodi Penal parashikon nga 7 deri në 15 vite burgim.
