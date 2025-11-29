Një krim i tmerrshëm u zbulua në Holandë, ku viktimë ishte një grua 18-vjeçare siriane dhe autorët ishin vëllezërit e saj, të cilët dyshohet se vepruan me urdhër të babait të tyre.
Viktima ishte 18-vjeçarja Ryan Al-Jayar, i cili dyshohet se kishte një partner, diçka që babai i saj e konsideronte një “turp” për familjen.
Dy vëllezërit e saj e mbytën në një kënetë, në një krim nderi të urdhëruar nga babai i tyre, pasi zbuloi se vajza e tij kishte një partnere.
Babai që iku në Siri do të gjykohet në mungesë, ndërsa vëllezërit, Mohammed 23-vjeçar dhe Muhannad 25-vjeçar, u ulën në bankën e të akuzuarve pasi u vunë në pranga.
Vajza e re siriane u largua nga shtëpia e familjes së saj në Jura, Holandë, më 22 maj 2024.
Gjashtë ditë më vonë, ajo u gjet e vdekur në një kënetë në Lelystad, ku ekspertët mjeko-ligjorë zbuluan se asaj i ishte lidhur goja dhe duart ishin lidhur pas shpine.
Kyçet e këmbëve gjithashtu ishin të lidhura me shirit ngjitës. Ekspertët mjeko-ligjorë gjetën ADN që i përkiste babait të saj në thonjtë e saj, duke sugjeruar se ajo kishte rezistuar.
Vëllezërit e saj, gjyqi i të cilëve filloi të enjten, këmbëngulin se vrasja është kryer nga babai i tyre.
Babai që iku në Siri thuhet se i dërgoi dy email-e gazetës holandeze De Telegraaf, duke marrë përgjegjësinë e plotë dhe duke deklaruar se bijtë e tij ishin të pafajshëm.
Megjithatë, prokurorët e hodhën poshtë pretendimin e tij, duke këmbëngulur se ai vetë i urdhëroi bijtë e tij të rrëmbenin dhe vrisnin Ryanin.
