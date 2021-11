Demi (20 prill – 20 maj)

Sa herë jeni në një marrëdhënie ju nuk lidheni vetëm për të kaluar kohën, ju nuk jeni kështu. Ju qëndroni në një marrëdhënie për të fituar dhe për të zgjidhur të gjitha problemet që vijnë. Përballja e Venusit me Uranin do të bëjë që nga marrëdhënia juaj me partnerin ju të merrni më të mirën. Çfarëdo ndryshimi që të jetë duke ardhur përpara jush do ta prisni të dy me krahët hapur pasi dashuria që keni për njëri tjetrin në këtë periudhë do t’i mundi të gjitha.

Luani (23 korrik – 22 gusht)

Ajo që do të përjetoni gjatë Venusit përballë Uranit, është ndjenja e pashmangshmërisë. Ju mendoni se ju dhe partneri juaj keni shkuar në drejtimin e gabuar për një kohë të gjatë dhe se askush nuk ka thënë asgjë për këtë.

Duket sikur të dy keni shumë frikë të krahasoni tjetrin për këto çështje shumë të dukshme, dhe kështu, të dy jeni zhytur në asgjë.

Puna është se dikur keni qenë një çift kaq i shkëlqyer. Çfare ndodhi? A jeni të dy të pakësuar nga jeta dhe tani jeni mësuar me këtë lidhje e cila është zhytur në një humnerë pa kuptim?

Kjo përballje midis Venusit dhe Urani nuk do t’ju lejojë të hidhni poshtë martesën tuaj ose lidhjen,por do t’ju ndihmojë.

Ujori (20 janar – 18 shkurt)

Ju po bëni gjithçka që mundeni për të shpëtuar partneritetin tuaj dhe duket se përpjekjet po realizohen; gjërat kanë filluar të duken sërish mirë. Tani jeni të fuqizuar nga Venusi përballë Uranit, dhe jeni një person në një mision dhe do të merrni atë që dëshironi, që është të ruani marrëdhënien dhe të vazhdoni në paqe dhe harmoni me njëri tjetrin.