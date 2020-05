Nderkohe qe sot shenohet dita me numrin me te ulet te rasteve, me vetem 1 te konfirmuar pozitiv ne 24 oret e fundit, gjendja duket e qete, si ne spitale, po ashtu edhe sa i takon pacienteve aktive qe qendrojne ne shtepi.

Në vendin tonë aktualisht janë 176 persona aktivë me COVID19, kryesisht ne Tiranë, Durrës Krujë, Shkodër.

“Deri më sot janë kryer rreth 13 mijë testime dhe janë konfirmuar pozitivë me COVID-19 në të gjithë vendin 949 qytetarë. Prej tyre, rreth 78% janë të shëruar” njoftoi sot ministria e Shendetesise.

Shpërndarja gjeografike e rasteve aktive është si vijon:

Tiranë 68

Krujë 35

Durrës 31

Shkodër 14

Kamëz 10

Berat 10

Fier 4

Elbasan 2

Mirditë 1

Korçë 1

Ndërkohë në 24 oret e fundit jane sheruar edhe 15 qytetarë, te cilet e kane mundur koronavirusin. Shkon keshtu ne 742 numri i personave qe jane sheruar nga semundja.

Ministria e Shendetesise ka bere sot me dije se “në spitalin Infektiv, gjendja paraqitet e qëndrueshme prej ditësh me 15 pacientë të shtruar dhe vetëm 3 prej tyre në terapi intensive”.

Kujtojme se prej më shumë se dy javësh fatmirësisht nuk kemi asnjë humbje jete.

COVID-19 – Statistika (19 Maj 2020)

Testime totale 12899

Raste pozitive 949

Raste të shëruara 742

Raste Aktive 176

Humbje jete 31 (Qarku Tiranë 18, Durrës 6, Fier 3, Vlorë 1, Shkodër 2, Kukës 1)

g.kosovari