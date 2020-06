Maqedonia e Veriut në 24 orët e fundit ka regjistruar 175 raste të reja me koronavirusin e ri (COVID-19), me çka numri i përgjithshëm i të prekurve me këtë virus është rritur në 3.538.

Ministria e Shëndetësisë njoftoi se në 24 orët e fundit janë shëruar 18 pacientë ndërsa pesë kanë ndërruar jetë.

Numri i përgjithshëm i të shëruarve është rritur në 1.682, i të vdekurve në 169, ndërsa numri i rasteve aktive me COVID-19 në vend arrin në 1.687.

Gjatë ditës së fundit në Maqedoninë e Veriut janë kryer 971 teste për COVID-19, ndërsa që nga shpërthimi i pandemisë janë kryer 40.004 teste.

Janë shëruar edhe 18 pacientë, përkatësisht, në Shkup 12, Shtip 1, Tetovë 3, Veles 2.

/e.rr