Izraeli po përjeton një izolim gjithnjë e më të thellë në arenën botërore, ndërsa konflikti dhe kriza humanitare në Gaza vazhdojnë të përkeqësohen.
Ky izolim po ndikon jo vetëm në fushën politike, por edhe në ekonomi, kulturë dhe sport.
Dënime dhe sanksione ndërkombëtare
Qeveritë dhe organizatat ndërkombëtare kanë rritur dënimet pas nisjes së sulmit tokësor të Izraelit në qytetin e Gazës dhe goditjes së paprecedentë kundër udhëheqjes së Hamas në Katar. Një raport i pavarur i OKB-së konkludoi për herë të parë se Izraeli ka kryer gjenocid ndaj palestinezëve në Gaza, një pohim i cili është refuzuar fuqishëm nga qeveria izraelite.
Bashkimi Evropian, partneri më i madh tregtar i Izraelit, propozoi masa sanksionuese që mund të pezullojnë pjesërisht marrëveshjen e tregtisë së lirë me Izraelin, nëse miratohen nga shtetet anëtare. Disa vende perëndimore kanë vendosur sanksione të drejtuara ndaj individëve izraelitë dhe organizatave që mbështesin dhunën në Bregun Perëndimor të okupuar.
Pasojat ekonomike dhe politike
Fondet më të mëdha sovrane në botë, si ai i Norvegjisë, kanë nisur të tërheqin investimet e tyre në Izrael, ndërsa disa vende si Franca, Italia, Holanda dhe Mbretëria e Bashkuar kanë vendosur embarga të pjesshme ose të plota mbi eksportin e armëve për shkak të veprimeve në Gaza.
Kryeministri izraelit Benjamin Netanyahu ka pranuar ndikimin e izolimit duke paralajmëruar për një periudhë të gjatë sfidash dhe nevojën për zhvillimin e industrisë së brendshme të armëve dhe pavarësinë ekonomike.
Bojkote në kulturë dhe sport
Në fushën kulturore dhe sportive, Izraeli po përballet me bojkot të gjerë. Disa transmetues evropianë kanë paralajmëruar se do të bojkotojnë pjesëmarrjen e Izraelit në Konkursin e Këngës Eurovision 2026. Një festival muzikor në Belgjikë anuloi koncertin e një orkestre me dirigjent izraelit, duke argumentuar mungesën e qartësisë mbi qëndrimet e tij ndaj konfliktit.
Në Hollywood, shumë artistë dhe profesionistë të filmit kanë premtuar se nuk do të bashkëpunojnë me institucionet izraelite që janë të përfshira në çështje që ata e konsiderojnë si gjenocid dhe apartheid.
Në sport, disa gara dhe turne ndërkombëtare kanë përjetuar anulime dhe protestat e tifozëve pro-palestinezë kanë çuar në pezullime dhe tërheqje të skuadrave dhe lojtarëve izraelitë nga ngjarje të ndryshme.
Izraeli dhe paralajmërimet për “momentin e Afrikës së Jugut”
Analistë dhe ish-diplomatë izraelitë po krahasojnë presionin ndërkombëtar ndaj Izraelit me bojkotin dhe izolimin e Afrikës së Jugut gjatë periudhës së apartheid-it, duke theksuar fuqinë simbolike të bojkotit kulturor dhe sportiv për të shkaktuar ndryshime politike.
Ndërhyrjet në OKB dhe situata diplomatike
Në Asamblenë e Përgjithshme të OKB-së, disa vende perëndimore njohën formalizimin e një shteti palestinez, duke rritur izolimin diplomatik të Izraelit. Një studim i fundit tregon se mbështetja tradicionale për Izraelin po zvogëlohet, ndërsa disa vende të fuqishme po zgjedhin të mos votojnë në favor të tij në rezolutat e OKB-së.
Ndërkohë, Shtetet e Bashkuara vazhdojnë të jenë aleati më i fortë i Izraelit, duke mbështetur vendimet e qeverisë izraelite.
Leave a Reply