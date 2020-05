Në të gjithë vendin aktualisht janë 173 persona aktivë me COVID19, kryesisht ne Tiranë, Krujë, Shkodër, Kamëz.

Dita e sotme ka shenuar nje kercim te ndjeshem te numrit te te prekurve, nderkohe qe specialistet bejne apel per shtim te madh te kujdesit.

“Rastet e sotme pozitive janë tregues se funksionimi i strategjisë së ri-hapjes dhe e lehtësimit të masave varet vetëm nga ju. Nëse ju do të tregoheni të përgjegjshëm duke respektuar distancimin fizik, të kombinuar me masat e higjienës respiratore dhe personale, të mos kryeni vizita tek të afërmit për çdo lloj arsye, bizneset të zbatojnë protokollet strikte, do të vijojmë me një situatë epidemiologjike nën kontroll” tha Dr. Eugena Tomini, nga

Instituti i Shëndetit Publik, gjate deklarates se sotme per mediat.

Sipas saj, qytetarët duhet të jenë të kujdesshëm të mos neglizhojnë shenjat e sëmundjes Covid-19.

COVID-19 – Statistika (14 Maj 2020)

Testime totale 11769

Testime molekulare 11239

Testime serologjike 530

Raste pozitive 898

Raste të shëruara 694

Raste Aktive 173

Humbje jete 31 (Qarku Tiranë 18, Durrës 6, Fier 3, Vlorë 1, Shkodër 2, Kukës 1)

Shpërndarja gjeografike e rasteve aktive është si vijon:

Tiranë 81

Krujë 47

Shkodër 16

Kamëz 12

Fier 5

Berat 5

Elbasan 2

Durrës 2

Kurbin 1

Mirditë 1

Korçë 1

g.kosovari