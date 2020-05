Ditën e sotme dy persona janë arrestuar nga Policia, një për lëndë narkotike dhe tjetri për plagosje me thikë.

Një 17-vjeçar u arrestua në Tiranë, pasi iu sekuestrua një sasi lënde narkotike dhe një shumë parash. Operacioni u zhvillua nga Forcat e Posaçme “Shigjetat“, ndërsa adoleshenti me iniciale M.D., në momentet e arrestimit ka kundërshtuar me dhunë punonjësit e Policisë.

“Gjatë kontrollit fizik iu gjetën 7 qese me lëndë të dyshuar narkotike të llojit cannabis sativa dhe një shumë lekësh të dyshuara të përfituara nga shitja e lëndëve narkotike”, thuhet në njoftimin e policisë.

Ndërkohë, nga specialistët për Hetimin e Krimit të Komisariatit të Policisë Kavajë u bë arrestimi në flagrancë, për veprat penale “Vrasja me dashje, e mbetur në tentativë, kryer në bashkëpunim” dhe “Mbajtja pa leje e armëve të ftohta”, i shtetasit I. S., banues në Lushnjë, pasi, për motive të dobëta ka plagosur me thikë shtetasin N. C., i cili ndodhet në spital në gjendje të rëndë shëndetësore. Në cilësinë e provës materiale u sekuestrua mjeti prerës thikë.

Materialet i kaluan Prokurorisë së Rrethit Gjyqësor Tiranë, për veprime të mëtejshme.

/e.rr