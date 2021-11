Rrugët e blegtorisë në Spanjë kanë qenë prej kohësh sfera e burrave të vetmuar që i çojnë kopetë e tyre në kullota të harlisura.

Tani një nismë e re po kërkon ta ndryshojë këtë me krijimin e shkollës së parë të bariut për gratë në vend. Synimi i Shkollës për Barinjtë e shekullit të 21-të është i dyfishtë. Së pari t’u ofrojë grave një terren në një tregti të dominuar prej kohësh nga burrat, duke hedhur gjithashtu një litar shpëtimi për mijëra qytete spanjolle që po zhduken ngadalë nga harta.

“Ka shkolla të tjera barinjsh që gratë mund të ndjekin. Por ndryshimi është se ne e kemi menduar këtë nga perspektiva e grave. Kjo është arsyeja pse ne po flasim për ekuilibrin punë-jetë, duke krijuar rrjete të mbështetjes dhe bashkëpunimit të ndërsjellë,” tha Susana Pacheco, drejtuesja e projektit, me seli në rajonin verior të Cantabria.

Projekti është nisur nën flamurin e Shoqatës Spanjolle Kundër Shpopullimit, një organizatë kombëtare që punon për të forcuar perspektivat e zonave ku popullsia po bie.

Fokusi i shkollës te gratë lindi nga një kuptim i mrekullueshëm se gratë po braktisnin zonat rurale në numër më të madh se burrat, duke lënë pas tyre një popullsi të plakur, tha Lidia Díaz e shoqatës. “Fshatrat po maskulizohen,” shtoi ajo. “Është një hap mbrapa.”

Kursi nëntë-mujor i bariut përfshin gati 500 orë trajnime në internet dhe një fundjavë në muaj me udhëzime praktike kundër maleve dhe luginave të thella të Cantabria, dhe pasi regjistrimi filloi në fillim të këtij viti, 265 aplikime u derdhën.

Shkolla është aktualisht në procesin e përzgjedhjes së 30 nxënësve që do të jenë pjesë e sesionit të saj të parë, ndërsa data e fillimit të kursit ende nuk është finalizuar.

Ajo që ata do të marrin është një kurs përplasjeje në bujqësi në shkallë të vogël, të qëndrueshme, të hartuar me kujdes në 17 module. Kursi do të përziejë traditat që shtrihen mijëra vjet më parë, siç është përdorimi i specieve autoktone të bagëtive, me përparimet më të fundit në teknologji, siç është përdorimi i dronëve për të gjurmuar bagëtinë teksa enden.

Kërkimi për balancën punë-jetë kalon në pjesën më të madhe të kursit; gratë mund t’i sjellin fëmijët e tyre në sesione trajnimi praktike në sipërmarrje të tilla si bletaria, prodhimi i djathit dhe turizmi i qëndrueshëm, me qëllim që t’u mundësojnë grave të diversifikojnë të ardhurat e tyre.

Burimi: https://www.theguardian.com/world/2021/mar/08/school-for-female-shepherds-aims-to-restore-balance-in-spains-countryside

/lexo.al/a.r