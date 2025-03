Për avokatin Edmond Petraj, ardhja e amerikanëve nën logon OPDAT është pjesë e një program apo analizë të tyre lidhur me trajnimin e mëparshëm të prokurorëve tanë. Më tej, Petraj u shpreh se kontribues të reformës në drejtësi është BE dhe departamenti ynë i shtetit, ndërsa në optikën e tij amerikanët kanë ofruar asistencë teknike dhe logjistike.

“OPDAT ka ofruar trajnime të prokurorëve, ku janë disa elementë si ndjekja penale, korrupsionit dhe krimit.

OPDAT është ndoshta në një program dhe analizë të atij trajnimi që kanë bërë më herët.

Nuk kanë adhur se ka ndryshime në administatën Trump, ata kanë një program me afate të përcaktuara dhe ata nuk kanë ardhur me porosi të Trump. Ata nuk ndërhyjnë te puna e SPAK, as nuk asistojë. Ndoshta kanë sjellë një element tjetër, sepse ajo që kam parë kohët e fundit disa struktura si FBI, DEA kanë dhënë një element për pjesën e të infiltruarve për përgjimet dhe teknologjinë moderne, mund t’i kenë sjellë me një kërkesë të Prokurorisë së Posaçme. Kjo nuk ka të bëjë me dosjet që SPAK heton, ata nuk kontrollojnë dosjet sepse kjo është përgjegjësi e prokurorit. OPDAT përvecse marrëdhënies logjistike që ka një kosto, nuk ka bërë gjë tjetër. Donator i reformës në drejtësi është BE dhe departamenti I shteti.

Asistenca teknike dhe logjistike është pjesa e amerikanëve. “