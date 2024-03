Juristi Kreshnik Spahiu tha në emisionin Shqip nga Rudina Xhunga në DritareTV se i bën shumë përshtypje deklarata e Fatmir Mediut që tha se nuk është marrë në pyetje asnjëherë në këto 16 vjet që kur shpërtheu Gërdeci. Spahiu shprehet se për sa kohë të jetë Rama kryeministër i këtij vendi, as Gërdeci, as 21 Janari, as Partizani, as CEZ-DIA e Ilir Metës nuk do të zbardhen dhe nuk do të ketë të dënuar me burg

“Dëgjova me vëmendje një intervistë të Fatmir Mediut. Tha një shprehje interesante që duket si deklaratat e Berishës. Fatmir Mediu tha: “Prej 16 vjetësh nuk jam marrë asnjëherë në pyetje për Gërdecin.” Të njëjtën gjë ka thënë Berisha për çështjen e 21 Janarit dhe për Partizanin. “Ka 6 vjet që ka filluar çështja dhe nuk jam pyetur as unë e as familja.” Për 21 Janarin ka qenë personi më i informuar. Kanë kaluar 13 vjet dhe ai nuk është pyetur asnjëherë. SPAK-u e ka detyrim që personat të cilat kanë dijeni për çështjen t’i marrë në pyetje me cilësinë e personave që kanë dijeni, pra si dëshmitarë.

Kjo tregon që ka një pakt politik që establishmenti politik Rama-Meta-Berisha të mos preken. Nëse do të kishte vullnet politik nga Rama, do dilte një prokuror servil t’ia bënte qejfin kryeministrit dhe ta merrte në pyetje Sali Berishën. Si ka mundësi që kjo prokurori prej 16 vjetësh nuk ka marrë në pyetje Fatmir Mediu dhe Berishën? Kjo hedh hije dyshimi. Sa kohë të jetë Rama kryeministër i këtij vendi, as Gërdeci, as 21 Janari, as Partizani, as CEZ-DIA e Ilir Metes nuk do të zbardhen dhe nuk do të ketë të dënuar me burg.”, tha Spahiu në DritareTV.