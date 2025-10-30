Policia e Korçës ka arrestuar një tjetër person të përfshirë në trafikun e drogës drejt Greqisë, në vijim të operacionit policor të koduar “Cross Border”, zhvilluar katër ditë më parë.
Në pranga ka rënë D. M., 37 vjeç, ndaj të cilit Gjykata e Korçës kishte caktuar masën e sigurisë “Arrest në burg” për veprat penale “Trafikimi i narkotikëve” dhe “Prodhimi dhe shitja e narkotikëve”.
Sipas hetimeve, i arrestuari dyshohet se ka bashkëpunuar me J. B., 46 vjeç, i cili u kap më herët në fshatin Vishocicë, Devoll, gjatë transportimit të 16 kilogramëve kanabis drejt kufirit me Greqinë.
Leave a Reply