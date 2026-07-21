Shqiptarët dyshohet se drejtojnë operacionet e tyre kriminale nga burgu, pasi shifrat zyrtare treguan se ata bënë më shumë se dyfishin e telefonatave nga burgjet krahasuar me çdo kombësi tjetër.
Të dhënat e Ministrisë së Drejtësisë (MoJ) kanë zbuluar se të burgosurit shqiptarë kanë bërë 157,962 telefonata nga burgu në gjashtë muajt e fundit, ekuivalente me rreth 900 në ditë.
Shqiptarët, polakët dhe rumunët janë tri kombësitë më të mëdha për sa i përket të burgosurve të huaj në burgjet e Anglisë dhe Uellsit, duke përfaqësuar një të katërtën e të gjithë shkelësve me shtetësi të huaj në burgje.
Sipas të dhënave të shërbimit të burgjeve, numri i telefonatave të bëra nga shkelësit shqiptarë ishte katër herë më i lartë se numri i bërë nga polakët dhe rumunët, përkatësisht kombësia e dytë dhe e tretë më e madhe në burg. Polakët, të cilët përbëjnë 740 të burgosur, bënë 209 telefonata në ditë (në total 37,691), ndërsa rumunët, me 708 të burgosur, bënë 207 telefonata në ditë (në total 37,307).
Numri i dytë më i lartë i përgjithshëm ishte 73,541 telefonata nga 678 të burgosur nga Irlanda, i ndjekur nga 57,867 telefonata nga 68 amerikanë.
‘Shpërpjesëtim jashtëzakonisht i madh’
Prof. Ian Acheson, një ish-drejtor burgu dhe ish-këshilltar i Qeverisë për ekstremizmin në burgje, tha se numri i telefonatave nga të burgosurit shqiptarë duket “jashtëzakonisht shpërpjesëtimor”.
“Ajo që dimë është se krimi i organizuar shqiptar dominon shpërndarjen e drogës brenda burgut. Se sa shtrirje kanë jashtë burgut është më pak e qartë, por nuk do të ishte e habitshme nëse ata janë vazhdimisht në telefonat e tyre duke organizuar marrëveshje. Nuk është e paarsyeshme të sugjerohet se ka një lidhje aty,” tha ai.
Kjo vjen pasi David Lammy, sekretari i drejtësisë në atë kohë, paralajmëroi se bosët e bandave po drejtonin gjithnjë e më shumë perandoritë e tyre kriminale nga burgu.
Ai shtoi se krimi i organizuar ishte “gjithnjë e më i koordinuar” nga drejtuesit e bandave brenda burgjeve që ishin shumë shpesh të shkatërruara nga dhuna, droga dhe trazirat.
Z. Lammy tha se kriminelët po përdornin gjithashtu “dronë gjithnjë e më të sofistikuar” për të dërguar drogë dhe armë drejtpërdrejt në burgje, duke shmangur masat tradicionale të sigurisë.
Kriminelët shqiptarë burgosen kryesisht për vepra penale të lidhura me drogën ose vjedhjen. Ata janë specializuar në kultivimin e kanabisit, gjë që u ka mundësuar atyre të zëvendësojnë vietnamezët si ofruesit kryesorë vendas të kësaj droge në Britani, sipas Agjencisë Kombëtare të Krimit (NCA).
Bandat shqiptare që më parë ishin të specializuara në kokainë kaluan tek kanabisi sepse ishte me “rrezik shumë, shumë të ulët”.
Kanabisi sjell fitime të konsiderueshme për shkak të kërkesës së lartë – britanikët konsumojnë 240 tonë të kësaj droge, me vlerë 2.4 miliardë paund në vit – dhe nuk kërkon transport të rrezikshëm ndërkufitar sepse rritet në vend, sipas NCA-së.
Rritja e numrit të shqiptarëve që kaluan Kanalin në vitin 2022, kur 12,685 persona arritën në Mbretërinë e Bashkuar me varka të vogla, ka siguruar një furnizim të gatshëm me punëtorë të paligjshëm, të aftë në teknologjinë hidroponike që kërkohet për të rritur bimët në dhomat e errësuara të shtëpive ku të gjitha dritaret janë mbyllur plotësisht.
‘Jo të gjitha kombësitë paraqesin rrezik të barabartë krimi’
Shifrat mbi thirrjet telefonike u nxorën nga Nick Timothy, sekretari i drejtësisë në hije, i cili ka kërkuar publikimin e plotë të të dhënave të krimit për shtetasit e huaj.
The Telegraph zbuloi të dielën se Ministria e Drejtësisë (MoJ) po ndërmerrte veprime ligjore për të bllokuar publikimin e normave të krimit të shtetasve të huaj në Angli dhe Uells.
Z. Timothy tha: “Burgjet tona janë tashmë plot dhe 10,000 të burgosur janë shtetas të huaj që nuk duhet të jenë këtu. Ne duhet të pranojmë se jo të gjitha kombësitë paraqesin një rrezik të barabartë krimi, siç vërtetohet nga këto të dhëna.
“Vetëm shqiptarët janë përgjegjës për më shumë telefonata ndërkombëtare nga burgu sesa SHBA-ja, Kanadaja, Japonia, Italia, Gjermania dhe Franca të marra së bashku. Afganët, irakianët dhe pakistanezët gjithashtu përbëjnë një numër disproporcional.
“Laburistët duhet të publikojnë statistikat e krimit sipas kombësisë në mënyrë që të ketë transparencë të plotë se kush po kryen krime në vendin tonë.”
10 kombet e para për thirrjet telefonike ishin Shqipëria (157,962), Irlanda (73,541), SHBA (57,867), Polonia (37,691), Rumania (37,307), Franca (33,844), India (32,581), Spanja (30,668), Italia (28,110) dhe Gjermania (27,278).
Telefonatat lejohen nga telefonat e burgjeve, por numrat duhet të miratohen paraprakisht. Telefonatat mund të monitorohen aty ku zyrtarët e burgut besojnë se mund të ketë rrezik për sjellje kriminale./Marrë nga The Telegraph
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