Johanesburg – Autoritetet e Afrikës së Jugut kanë nisur një hetim mbi mënyrën sesi 153 palestinezë arritën në aeroportin e Johanesburgut në një fluturim nga Nairobi, duke ngritur pikëpyetje mbi itinerarin dhe organizimin e udhëtimit.
Udhëtarët, që përfshinin burra, gra dhe fëmijë, u mbajtën nën mbikëqyrje policore për më shumë se 12 orë, pasi pasaportat e tyre nuk përmbanin vulën e daljes nga Izraeli.
Ministria e Brendshme miratoi hyrjen e tyre në vend vetëm mbrëmjen e djeshme, pas marrëveshjeve me OJQ-në vendase “Gift of the Givers”, e cila u garantoi strehim dhe mbështetje.
Presidenti Cyril Ramaphosa tha se ngjarja ka elemente të mistershme, duke theksuar se grupi hipi në një avion që ndaloi në Nairobi, para se të zbarkonte në Afrikën e Jugut. Ai shtoi se do të ndiqen me kujdes të gjitha detajet e itinerarit.
Nga 153 udhëtarët, 130 morën viza të përkohshme për 90 ditë, ndërsa 23 të tjerë vazhduan udhëtimet e tyre drejt vendeve të tjera.
Më 28 tetor një fluturim i ngjashëm solli 176 palestinezë në Johanesburg, disa prej të cilëve janë larguar më pas për në vende të treta.
Ambasada palestineze në Afrikën e Jugut përshkroi udhëtimet si iniciativa të një organizate të pa regjistruar dhe të dyshimtë, që shfrytëzoi gjendjen humanitare të popullit të Gazës për të mbledhur para dhe për të lehtësuar udhëtimet, në mënyrë të parregullt.
Leave a Reply