Si t’i ruani sytjenat tuaja në një mënyrë më të përshtatshme, si të pastroni një tigan të vjetër pa ndonjë kimikat të ashpër, si të hiqni leshin e maceve nga tapeti … Nëse jeni duke kërkuar disa këshilla praktike për të kursyer kohën dhe paratë tuaja, atëherë ky artikull është ai që ju nevojitet.

Ne kemi mbledhur një listë të 15 gjërave të dobishme që do ta bëjnë jetën tuaj më pak të çrregullt dhe më të rehatshme. Dhe mos e humbisni bonusin tonë në fund të artikullit, do të zbuloni se si të bëni shumëzimin duke përdorur duart tuaja.

Vendosni një limon në një tas me fruta të tjera për t’i mbajtur ato të freskëta për një kohë më të gjatë.

Përdorni mbajtësit e revistave për të ruajtur perimet dhe frutat tuaja.

Disa varëse rrobash do t’ju ndihmojnë të krijoni një vend të shkëlqyeshëm për sytjenat.

Një pastrues xhamash do t’ju ndihmojë të hiqni leshin nga qilimi juaj.

Mbajtëset e CD-ve janë vende të shkëlqyera për mbajtjen e kabllove të ndryshëm.

Përdorni qese plehash për të transportuar rrobat kur lëvizni nga një vend në tjetrin.

Për të gjetur një vrimë në një gomë, vendosni pak shkumë sapuni mbi të. Do të shihni flluska në vendin e shpuar.

Kutitë me gjëra janë shumë më të lehta për t’u mbajtur nëse bëni vrima për duart tuaja në to.

Përdorni varëse rrobash për të ruajtur syzet tuaja optike dhe syzet e diellit.

Nëse keni sirtarë shumë të zhurmshëm kur i mbyllni, provoni të vendosni pak zam të nxehtë në pjesën e sipërme të anës së brendshme të sirtarit.

Mund të pastroni një tigan të vjetër me ndihmën e kripës, vajit dhe një patate.

Përdorni një pishinë për të krijuar një vend të sigurt për një fëmijë për të luajtur.

Për të ndaluar prishjen e patateve, vendosni një mollë në thes me ta.

Përdorni një llastik gome për të mbajtur së bashku copat e mollës. Në këtë rast, oksigjeni në ajër nuk do të reagojë me hekurin në mollë dhe nuk do të bëhet i kafe.

Shumëzoni me 9 duke përdorur duart tuaja.

Shikoni pëllëmbët dhe imagjinoni që secili nga gishtat ka numrin e vet nga 1 në 10, nga e majta në të djathtë, transmeton shkollaejetes. Pastaj gjeni gishtin që korrespondon me numrin që dëshironi të shumëzoni me 9 dhe përkuleni atë. Gishtat në të majtë të gishtit të përkulur do të jenë dhjetëshet dhe gishtat në të djathtë do të jenë njëshet.