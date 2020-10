Kryeministri Edi Rama përmes një postimi në rrjetet sociale ka publikuar pamjet nga shkolla ‘Ramazan Subashi’ në Vorë që po rilind nga gërmadhat që la pas 26 nëntori i vitit të kaluar.

Rama premton se edhe 143 shkolla të reja do të ndërtohen me standarde europiane brenda viti 2021.

Postimi i kryeministrit Rama:

#TiNukDoJeshKurrëVetëm

Shkolla “Ramazan Subashi” në Vorë është një prej plot shkollave, që po rilindin nga gërmadhat e 26 nëntorit të shkuar, me hapësira e kushte krejt të ndryshme nga ç’ishin më parë, për t’u ofruar 250 fëmijëve e mësuesve, as më shumë e as më pak, po gjithçka kanë fëmijët e mësuesit e çdo komune të Europës

143 SHKOLLA TË REJA me standarde europiane, të gjitha gati brenda vitit 2021, në vend të godinave të sojsojshme të goditura nga fatkeqësia e fundvitit 2019, janë një përgjigje kuptimplotë në emër të #ShqipërisëqëDuam.

/e.rr