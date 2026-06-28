Në protestë u kërkua që “partitë e vogla mos ta përdorin këtë protestë për fushata dhe qëllime personale. Jo vetëm Rama dhe Berisha, por 140 parlamentarët në burg. Shqipëria e shqiptarëve, vdekje tradhtarëve.”
Ndërkohë një tjetër qytetar nga podiumi i protestës kërkoi dorëheqjen e kryeministrit Edi Rama dhe largimin e Sali Berishës. Ai ngriti një sërë shqetësimesh nga çmimet e shtrenjta, te emigracioni.
“Ne jemi populli që kemi treguar këto 35 vite durim. Kemi duruar mashtrimet e tyre, gënjeshtrat, braktisjen. Asnjë gjë, asnjë projekt, asnjë sipërmarrje që është marrë nga këta, qoftë nga Berisha apo Rama, asnjë nuk është kryer me sukses deri në fund. Me të gjitha është vjedhur, abuzuar, mashtruar.
Fatkeqësisht, Kushtetuta thotë që Presidenti ushtron vullnetin e popullit. Presidenti ynë është qesharak. U zgjodh që të mos dilte asnjëherë në media e të mos fliste asnjëherë për asnjë gjë. Nuk kemi nevojë për të, se ne flasim vetë”, tha qytetari.
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