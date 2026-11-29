Ish-kryeministri i Kosovës, Ramush Haradinaj, ka kujtuar 14-vjetorin e vendimit të Gjykatës së Hagës, përmes të cilit u shpall i pafajshëm së bashku me dy bashkëluftëtarët e tij, Lahi Brahimajn dhe Idriz Balajn.
Përmes një postimi në rrjetet sociale, Haradinaj është rikthyer te vendimi i gjykatës, duke e cilësuar atë si një dëshmi të pafajësisë së tyre dhe të pastërtisë së luftës së Ushtrisë Çlirimtare të Kosovës.
“Liri për çlirimtarët! Rroftë UÇK-ja! Sot, 14 vjet më parë, u vërtetua pafajësia ime, e Lahi Brahimajt dhe e Idriz Balajt, si dhe pastërtia e luftës së UÇK-së”, shkruan Haradinaj.
Vendimi i Gjykatës së Hagës, i marrë më 29 nëntor 2012, shënoi përfundimin e procesit gjyqësor ndaj Haradinajt, Brahimajt dhe Balajt, të cilët u shpallën të pafajshëm për akuzat e ngritura ndaj tyre.
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