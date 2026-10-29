Asambleja e Përgjithshme e Kombeve të Bashkuara votoi me shumicë dërrmuese për t’i kërkuar Shteteve të Bashkuara t’i japin fund embargos ekonomike ndaj Kubës, që vazhdon prej më shumë se 60 vitesh. Megjithatë, këtë vit numri i vendeve që kundërshtuan rezolutën ose abstenuan u rrit ndjeshëm, pas përpjekjeve të Uashingtonit për të siguruar mbështetje kundër saj.
Në votimin e së mërkurës, 130 vende u shprehën pro rezolutës, 17 votuan kundër dhe 25 abstenuan. Mes vendeve kundër ishin Shtetet e Bashkuara dhe Izraeli. Ndërsa vitin e kaluar, rezoluta mori 165 vota pro, shtatë kundër dhe 12 abstenime. Këtë herë, disa vende perëndimore, përfshirë Gjermaninë dhe Italinë, abstenuan për herë të parë pas shumë vitesh.
Shqipëria abstenoi.
Rezultati përbën një ndryshim të madh nga viti 2025, kur 165 shtete votuan në favor të heqjes së embargos. Këtë vit mbështetja ra me 35 vota.
Votimi në OKB ka rëndësi politike, por nuk e detyron Uashingtonin të ndryshojë politikën e tij. Vetëm Kongresi amerikan mund ta heqë embargon, e cila është në fuqi që nga periudha e Luftës së Ftohtë. Asambleja e Përgjithshme e OKB-së e ka miratuar këtë rezolutë pothuajse çdo vit për më shumë se tri dekada, por pa sjellë ndryshime konkrete në politikën amerikane.
I dërguari i SHBA-ve në OKB, Mike Waltz, u shpreh i kënaqur me ndryshimin e qëndrimit të disa vendeve dhe tha se Uashingtoni pret që numri i shteteve që kundërshtojnë rezolutën të rritet më tej.
“Jam i kënaqur që kaq shumë vende, përfshirë ekonomi të mëdha si Koreja dhe Gjermania, kanë ndryshuar qëndrimin e tyre”, deklaroi Waltz, duke shtuar se diplomacia kërkon kohë.
Nga ana tjetër, ekspertë të Kombeve të Bashkuara kanë paralajmëruar vazhdimisht se bllokada e karburanteve dhe sanksionet amerikane ndaj Kubës shkelin të drejtën ndërkombëtare dhe cenojnë të drejtat e njeriut të popullsisë kubaneze.
Autoritetet amerikane mbrojnë sanksionet, duke argumentuar se ato synojnë të rrëzojnë qeverinë komuniste të Kubës, të cilën Uashingtoni e cilëson si një diktaturë të korruptuar. Havana i ka hedhur poshtë vazhdimisht këto akuza.
Përplasjet mes dy vendeve u shtuan edhe në selinë e OKB-së, ku diplomatët amerikanë dhe kubanezë u përfshinë në debate të ashpra. Të martën, tensionet kaluan edhe në përplasje fizike, me të bërtitura dhe shtyrje në sallën e Asamblesë së Përgjithshme.
Të mërkurën, Waltz akuzoi një diplomat kubanez se kishte sulmuar një diplomat amerikan gjatë incidentit dhe njoftoi se Richard Tur de la Concepcion, sekretar i parë në misionin kubanez pranë OKB-së, do të dëbohet nga Shtetet e Bashkuara dhe do të kthehet në Havana.
Në përgjigje, Kuba paraqiti një ankesë te sekretari i përgjithshëm i OKB-së, António Guterres, lidhur me veprimet e diplomatit amerikan të përfshirë në incident.
Ndërkohë, pasojat e sanksioneve ndihen drejtpërdrejt në jetën e përditshme të kubanezëve. Që nga janari, administrata e presidentit amerikan Donald Trump ka shtuar presionin ndaj ishullit, duke vendosur masa që kanë sjellë në praktikë një bllokadë të furnizimit me karburant.
Importet e karburanteve kanë rënë ndjeshëm, ndërsa ndërprerjet e energjisë elektrike zgjasin shpesh me ditë të tëra, edhe në kryeqytetin Havana. Vendi po përballet gjithashtu me mungesa të karburanteve, ushqimeve dhe ujit, duke u afruar drejt një krize të rëndë humanitare.
Banori i Havanës, Luis Manuel Cepero, tha për Reuters se rëndësia e votimit qëndron te ndërgjegjësimi i opinionit publik për pasojat e embargos te qytetarët e zakonshëm.
“Ky votim u shpjegon shumë njerëzve që nuk e kuptojnë se çfarë është embargoja, si ndikon ajo në jetën e përditshme të popullit kubanez dhe sa shumë vuajmë. Për mua, kjo është më e rëndësishmja, përtej bindjeve politike apo ideologjisë”, u shpreh ai.
Ministri i Jashtëm i Kubës, Bruno Rodríguez, deklaroi pas votimit se Shtetet e Bashkuara mbeten të izoluara në përpjekjet për të ushtruar presion ndaj popullit kubanez. Ai i cilësoi sanksionet si një formë ndëshkimi kolektiv dhe akuzoi Uashingtonin se po përpiqet të mbajë vendin nën presion ekonomik.
Shtetet e Bashkuara kanë votuar kundër rezolutave të OKB-së për heqjen e embargos që nga viti 1992. Përjashtim ishte viti 2016, kur administrata e presidentit të atëhershëm Barack Obama abstenoi, në një periudhë afrimi diplomatik mes Uashingtonit dhe Havanës.
Leave a Reply