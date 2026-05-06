Për herë të parë, pranë Kishës së Shën Ndout, është vënë në dispozicion një shërbim shëndetësor 24 orë gjatë gjithë periudhës së 13 të martave të pelegrinazhit, duke garantuar asistencë të menjëhershme për të gjithë besimtarët.
E marta e 17 marsit shënoi nisjen e pelegrinazhit 13-javor, një traditë e rëndësishme fetare që tërheq mijëra pelegrinë nga e gjithë Shqipëria dhe më gjerë. Ky aktivitet do të vijojë deri më 13 qershor, ditë në të cilën kremtohet Festa e Shën Ndout.
Kryeministri Edi Rama ka ndarë pamje nga qendra shëndetësore, që do të jetë në shërbim të gjithë besimtarëve gjatë pelegrinazhit.
“Për herë të parë, pranë Kishës së Shën Ndout në Laç, ofrohet shërbim shëndetësor 24 orë gjatë 13 të martave të pelegrinazhit, duke garantuar asistencë të menjëhershme dhe cilësore për të gjithë besimtarët”, shkruan Rama.
Në funksion të mbarëvajtjes së këtij fluksi të lartë vizitorësh, autoritetet kanë marrë masa të shtuara për të garantuar sigurinë dhe shëndetin e pelegrinëve, duke vendosur ekipe mjekësore në gatishmëri të plotë gjatë gjithë kohës.
“Paralelisht, janë marrë të gjitha masat që 36 qendra shëndetësore verore në të gjithë vendin të jenë plotësisht funksionale gjatë sezonit turistik, duke siguruar mbulim të gjerë dhe kujdes shëndetësor të pandërprerë për qytetarët dhe vizitorët.
300 mjekë dhe infermierë, nga 700 aplikime, janë angazhuar për të kontribuar në këtë sezon veror, në shërbim të çdo qytetari dhe vizitori”, shkruan Rama.
