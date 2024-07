12 vite më parë, Mario Balotteli kualifikoi Italinë në finale ndaj Gjermanisë, ndërsa sot duket se ish-futbollisti i kombëtares italiane nuk është në gjendjen e tij më të mirë.

Eliminimi i Italisë nga Euro2024 nuk është përjetuar mirë nga futbollisti, i cili dhe pse mungon prej vitesh në kombëtaren e kaltër, është kthyer sërish protagonist jashtë fushës së blertë.

Në një video që po qarkullon së fundmi në rrjetet sociale, 33-vjeçari e kishte tepruar me pijen, ndërsa po shihte duelin me Zvicrën, në një zonë bregdetare në Udine. 33-vjeçari nuk mban dot as ekuilibrin duke u rrotulluar në mes të rrugës, ndërsa ndihmohet me vështirësi nga miku i tij.Video u bë shpejt virale ndërsa klubi turk Adana Demirspor, që ka në pronësi Balottelin nuk e ka kursyr aspak revoltën ndaj futbollistit.

/a.r