12 udhëheqës nga ekonomitë anëtare të Bashkëpunimit Ekonomik të Azi-Paqësorit (APEC) do të marrin pjesë në Samitin e Drejtuesve të Biznesit të APEC-ut për vitin 2026 në Shenzhen të provincës Guangdong të Kinës Jugore, deklaroi të dielën një zyrtare kineze e tregtisë.
Presidenti kinez Xi Jinping dhe udhëheqës të tjerë nga Australia, Kanadaja, Kili, Hong-Kongu i Kinës, Indonezia, Koreja e Jugut, Malajzia, Meksika, Rusia, Tajlanda dhe Vietnami do të marrin pjesë në samit, do të mbajnë fjalime, do të bëjnë deklarata ose do të marrin pjesë në diskutime në panele, u shpreh Li Qingshuang, nënkryetare e Këshillit Kinez për Promovimin e Tregtisë Ndërkombëtare, gjatë një takimi me shtypin në Shenzhen.
Samiti i Drejtuesve Ekzekutivë të APEC-ut, një ngjarje kyçe gjatë Javës së Takimit të Liderëve Ekonomikë të APEC-ut, do të mbahet në Qendrën Ndërkombëtare të Konventave “Qianhai” në Shenzhen, më 17 dhe 18 nëntor, me temën “Të përparojmë dhe të zhvillojmë së bashku të ardhmen”.
Në samit do të marrin pjesë edhe përfaqësues nga 115 kompani të listës “Fortune Global 500”, tha Li, duke shtuar që kompanitë amerikane përbëjnë pothuajse 20 % të kompanive të huaja pjesëmarrëse, përqindja më e madhe midis ekonomive të huaja.
Krerë të disa organizatave ndërkombëtare, së bashku me përfaqësues të shoqatave të biznesit nga ekonomi të ndryshme – përfshirë Shtetet e Bashkuara, Rusinë dhe Japoninë – pritet gjithashtu të marrin pjesë në këtë aktivitet.
Kina do ta mbajë Takimin e 33-të të Liderëve Ekonomikë të APEC-ut në Shenzhen, më 18 dhe 19 nëntor.
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