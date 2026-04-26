Ministri i Financave, Petrit Malaj, komentoi të dhënat e performancës së buxhetit në tremujorin e parë të këtij viti.
I ftuar në studion e “Terminal” nga Aurora Sulçe, në A2CNN, Malaj u shpreh: “Sa i përket performancës dhe ecurisë së realizimit të të ardhurave për tremujorin e parë të vitit 2026, të dhënat e paraqitura nga Ministria e Financave janë të dhëna të cilat në fakt i referohen një mobilizimi më të madh të administratës tatimore dhe administratës doganore, vijnë si rezultat i implementimit më të thelluar të strategjisë afatmesme të të ardhurave, një dokument i cili është një dokument i miratuar nga institucionet ndërkombëtare, siç është Fondi Monetar Ndërkombëtar apo edhe Bashkimi Europian, dhe bazuar në këtë strategji të cilën ne po ndjekim vërehet që ka një rritje të të ardhurave jo vetëm në raport me tremujorin e vitit të kaluar, por gjithashtu edhe me planin e këtij viti. Po të shohim, kemi një rritje të të ardhurave me rreth 250 milionë euro krahasuar me tremujorin e vitit 2025. Ndërkohë që paralelisht, po ta bëjmë një krahasim me planin e periudhës, do të vëmë re që kemi rreth 110 milionë euro më shumë sesa ajo që ne kishim planifikuar për këtë tremujor”.
Ministri i Financave shtoi se “burimi i të ardhurave kryesore vjen si rezultat i rritjes së të ardhurave nga kontributet e sigurimeve shoqërore dhe shëndetësore, nga TVSH-ja, por edhe nga burime të tjera. Dhe kjo vjen si rezultat i mirëadministrimit tatimor dhe doganor”.
“Pa diskutim, kjo vjen si rezultat i reformave që neve kemi ndërmarrë, si rezultat i ndërgjegjësimit dhe fushatave ndërgjegjësuese që ne kemi bërë në ato sektorë të cilët administrata tatimore i ka konsideruar si sektor me risk, për shembull siç janë sektori i ndërtimit apo siç është dhe sektori i turizmit. Si rezultat i kësaj fushate që ne kemi ndërmarrë ka një ndërgjegjësim nga subjektet dhe ky ndërgjegjësim reflektohet edhe në shifrat konkrete të cilat rezultojnë si të ardhura në buxhetin e shtetit”, shtoi Malaj.
Kur u pyet nëse te kjo performancë ka ndikuar edhe rritja e çmimit të naftës, ministri u përgjigj: “Jo, absolutisht jo. Mjafton dhe t’i referoheni të dhënave që ka publikuar Ministria e Financave. Mund t’i referoheni edhe normës së inflacionit dhe norma e inflacionit deri në fund të muajit mars ka qenë 2.6%, është brenda të gjitha parametrave dhe objektivave të bankës së Shqipërisë, që do të thotë jemi në kushte shumë normale deri më tani. Të ardhurat i dedikohen mirëadministrimit tatimor dhe doganor dhe po t’i referohemi, të ardhurat kryesore vijnë nga sigurimet shoqërore dhe shëndetësore. Vijnë nga TVSH-ja, por nga TVSH-ja e mbledhur këtu brenda për brenda, dhe jo nga TVSH-ja në import”.
