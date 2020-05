Policia e Shtetit ka zbuluar një rast të trafikut të farave të kanabisit nga Spanja drejt Shqipërisë, me anë të postës.

Më 14 maj në doganën e Tiranës u konstatua një pako e dyshimtë e ardhur nga Spanja.

Pakoja kishte si destinacion qytetin e Vlorës. Dërgesa e saj është bërë në mbikëqyrje të policisë dhe pas dorëzimit të saj më 16 maj në Vlorë është arrestuar në flagrancë një 30-vjeçar.

Olsi Caushaj, doli të merrte pakon më 16 maj, dhe në momentin e dorëzimit ai është arrestuar nga policia e Shtetit. Gjithashtu, PSh sqaron se 7 mijë fara ishin për mbjellje të brendshme me llampa elektrike, ndërsa 4 mijë mund të kultivoheshin në natyrë.

”Më datë 16.05.2020, nga ana e strukturave të Drejtorisë Hetimore Qendrore, në kuadër të dorëzimit të kontrolluar, në momentin e tërheqjes së plikos postare në qytetin e Vlorës, është bërë arrestimi në flagrancë i shtetasit me iniciale O. C., vjeç 30, lindur dhe banues në Vlorë. Në përfundim u sekuestruan në cilësinë e provës materiale dy qese që përmbanin fara të bimës cannabis sativa, konkretisht 7000 fara të cilësisë së lartë për kultivim me llamba elektrike dhe 4000 fara për mbjellje në natyrë”, njofton policia.

Nga ana e Drejtorisë Hetimore Qendrore, në bashkëpunim me Prokurorinë e Rrethit Gjyqësor Tiranë, vazhdon puna hetimore për zbulimin e autorëve te tjerë të përfshirë në këtë veprimtari kriminale.

g.kosovari