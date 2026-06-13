Një valë vjedhjesh që kishte krijuar shqetësim te bizneset në Lezhë është goditur nga Policia, e cila ka arritur të zbardhë 11 raste vjedhjesh të ndodhura brenda pak ditësh, raporton gazetari i Klan News Martin Marku.
Sipas të dhënave paraprake, hajdutët kishin vënë në ‘shënjestër’ kryesisht dyqane dhe njësi të ndryshme shërbimi, duke shkaktuar dëme materiale dhe pasiguri te pronarët e bizneseve. Një prej rasteve, mund ta shihni në pamjet e mëposhtme, ku autorët hapin derën e dyqanit krejt qetësisht.
Pas një pune intensive hetimore, grumbullimit të provave dhe analizimit të pamjeve filmike, uniformat blu kanë bërë të mundur identifikimin e autorëve të dyshuar. Në pranga ka rënë një 21-vjeçar, ndërsa një 25-vjeçar është shpallur në kërkim dhe vijon puna për kapjen e tij.
Operacioni konsiderohet një goditje e rëndësishme ndaj autorëve të këtyre vjedhjeve, ndërsa zbardhja në kohë e 11 rasteve dëshmon reagimin e shpejtë dhe efikasitetin e Policisë në garantimin e rendit dhe sigurisë në qytet.
Hetimet vijojnë për të dokumentuar plotësisht aktivitetin kriminal dhe për të verifikuar përfshirjen e tyre në raste të tjera të mundshme.
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