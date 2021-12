Lulzim Basha në “Open” deklaroi se Kuvendi i 11 dhjetorit është i paligjshëm, sepse nuk janë verifikuar mbledhjen e firmave për mbledhjen e Kuvendit, si dhe falsifikimin e vetë 11 dhjetorit në stadium.

“11 dhjetorit i Berishës nisi me faull dhe u mbyll me faull. Nisi me kycjen e firmave, dhe u mbyll me atë që ndodhi në stadium, ku nga verifikimi i delegatëve shkonte në 7 verifikime në sekondë.

Nuk ka krizë legjitimiteti në PD, por një krizë të marrëdhënieve të PD me SHBA, dhe po përdor PD-në për qëllimet e tij personale”, deklaroi Basha./m.j