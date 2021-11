Më tej Ristani tha se në mbledhjen e Kuvendit Kombëtar të PD-së do të jetë i përbërë nga 3 pika: ndryshimet e statutit të partisë, shqyrtimi I veprimtarisë së kryetarit të PD-së dhe referendum që do të ratifikojë vendimet e kuvendit.

“Një element, në ndryshim nga Rama që cakton kushtet, janë të gjithë formularët që kanë një autorizim që autorizojnë zotin Berisha të caktojë datën. Është dita e themelimit të PD.

Së dyti kuvendi që do të mblidhet do të ketë 3 pika, ndryshimet në statut, shqyrtimin e veprimtarisë së kryetarit shkeljen e tij dhe një referendum që do të ratifikojë vendimet e kuvendit. Elementet bazë janë të statutit. Disa element Berisha i ka nxjerrë në foltore: njohja e fraksioneve të PD, dorëheqja e kryetarit nëse humb zgjedhjet. Kjo është pjesë revolucionare dhe nuk ka ndodhur në asnjë parti tjetër këto 30 vjet. Është duke u punuar për programin e partisë dhe vijën ideologjike”, u shpreh Ristani në TPZ.