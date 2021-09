Me rritjen e numrit të infektimeve ditore të Covid-19, janë shtuar edhe hospitalizimet. Nga 106 pacientë që ndodhen aktualisht të shtruar në spitalet Covid, 36 prej tyre janë nga kryeqyteti.

Tirana po ashtu kryeson listën e kuqe të infektimeve me 4244 raste aktive. Pas saj renditen qytetet bregdetare si Durrësi me 14 pacientë të shtruar, dhe Vlora me 13 të tillë.

Qarku i Fierit ka 10 pacientë të shtruar edhe pse me mbi 800 raste aktive. Ai që bie në sy është qarku i Shkodrës i cili edhe pse renditet i dyti pas Tiranës sa i përket rasteve aktive, ka vetëm 1 pacient të hospitalizuar.

1926 qytetarët e tjerë ndodhen në vetëizolim. I vetmi qark që nuk ka aktualisht asnjë pacient të shtruar ne spital nga koronavirusi është Dibra, që njëherësh shënon edhe numrin më të ulet të personave pozitiv me vetëm 179 të tillë.

Për shkak të ezaurimit të shtretërve në spitalin Infektiv, Ministria e Shëndetësisë vendosi një ditë më parë rihapjen e spitalit Covid 3 me 150 shtretër në dispozicion.

/a.r