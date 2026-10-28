Senati i Francës miratoi të mërkurën një projektligj që do t’i bënte protestuesit financiarisht përgjegjës për dëmet e shkaktuara gjatë demonstratave.
Senati miratoi një version të zgjeruar të projektligjit me 229 vota pro dhe 105 kundër, të mbështetur nga një aleancë e krahut të djathtë dhe asaj të qendrës që mban shumicën.
Legjislacioni tani i drejtohet Asamblesë Kombëtare të ndarë politikisht për debat dhe votim.
Projektligji u prezantua pas trazirave që shpërthyen pasi Paris Saint-Germain mundi Arsenalin në finalen e Ligës së Kampionëve të UEFA-s në maj.
Që atëherë ka fituar një rëndësi të re pasi protestat kundër pabarazisë dhe rritjes së çmimeve u bënë të dhunshme më 17 tetor, duke lënë mijëra biznese të dëmtuara ose të plaçkitura.
Duke folur në parlament, Ministri i Brendshëm Laurent Nunez theksoi “urgjencën” e reagimit ndaj dëmeve dhe skenave të kaosit të parë më 17 tetor.
“Nuk mund të lejojmë më që shumica dërrmuese e bashkëqytetarëve tanë të paguajnë për një pakicë vandalësh”, tha ai.
Kritikët paralajmërojnë se njerëzit që nuk kanë shkaktuar personalisht dëme mund të mbahen financiarisht përgjegjës nëse zbulohet se kanë marrë pjesë me vetëdije në një grup të formuar për të kryer vandalizëm.
Projektligji do të lejonte gjithashtu që përfitimet sociale dhe ndihma për strehim të sekuestrohen për të mbuluar dëmet, duke tërhequr kritika nga ligjvënësit e krahut të majtë dhe grupet e të drejtave të njeriut.
Amnesty International paralajmëroi se masat mund t’i shtyjnë “familjet tashmë të margjinalizuara edhe më tej në varfëri”.
Kjo nuk është hera e parë që një qeveri evropiane ka zbatuar masa më të ashpra sigurie në përgjigje të protestave të dhunshme.
Në Itali, një dekret i ri sigurie prezanton dënime më të ashpra për protestat e dhunshme, duke përfshirë dënime me burg nga katër deri në 12 vjet për organizimin e grupeve të përfshira në demonstrata të dhunshme.
The post 10,000 euro gjobë për protestuesit që shkaktojnë dëme, Senati francez miraton projektligjin! I kalon Asamblesë Kombëtare appeared first on Euronews Albania.
Burimi: Botë
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