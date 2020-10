1000 mësues do ti shtohen sistemit arsimor për të plotësuar nevojat në rast se kolegët e tyre rezultojnë të prekur me Covid-19 gjatë pandemisë.

Vendimi u mor në mbledhjen e Këshillit të Ministrave të mërkurën, 30 shtator 2020, të drejtuar nga numri dy i qeverisë Erjon Braçe.

Sipas VKM-së, punonjësit arsimorë me kontratë të përkohshme ose me kontratë me kohë të pjesshme rekrutohen nga portali “Mësues për Shqipërinë” për sistemin arsimor parauniversitar (arsimi bazë, gjimnazi dhe arsimi i mesëm i orientuar), me qëllim përballimin e nevojave për punonjës arsimorë shtesë gjatë kohëzgjatjes së gjendjes së epidemisë së shkaktuar nga COVID-19, për vitin shkollor 2020-2021.

Ndërkohë pagesa e punonjësve arsimorë me kontratë të përkohshme ose me kontratë me kohë të pjesshme kryhet në përputhje me përcaktimet e bëra në vendimin nr.175, datë 8.3.2017, të Këshillit të Ministrave, “Për trajtimin me pagë dhe shtesa mbi pagë të punonjësve mësimorë dhe të punonjësve të tjerë jo mësimorë, në arsimin parauniversitar”, të ndryshuar, në varësi të kohës së punës së kryer.

Që prej fillimit të vitit të ri shkollor me 14 shtator me dhjetëra mësues por edhe nxënës në shkollat 9-vjeçare dhe ato të mesme në vend janë infektuar nga koronavirusi.

g.kosovari