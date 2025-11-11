Presidentja e Bankës Qendrore Europiane, Christine Lagarde ka dërguar një video-mesazh urimi me rastin e 100-vjetorit të Bankës së Shqipërisë. Ajo kujtoi rolin e Bankës së Shqipërisë në fillimin e viteve ’90 kur vendi dilte nga sistemi komunist.
“Ngjarjet e rëndësishme të shekullit XX nga luftërat botërore deri te vendosja e komunizmit të gjitha përfshijnë Shqipërinë dhe institucionet e saj. Një nga ndryshimet më të thella për bankën qendrore erdhi me tranzicionin e trazuar drejt demokracisë dhe ekonomisë së tregut në fillim të viteve ’92 gjatë të cilit inflacioni u rrit shumë shpejt duke tejkaluar 200% në vitin 1992. Banka qendrore u përball me një nga sfidat më të mëdha, rivendosja e stabilitetit monetar dhe eci para duke u përballur drejtpërdrejt me atë sfidë duke rritur ndjeshëm normat e interesit për t’i sjellë normat reale në territor pozitiv me qëllim uljen e inflacionit”, tha Lagarde.
Sipas saj, Shqipëria është përballur me sfida edhe vitet e fundit, por Shqipëria ka dalë e fortë prej tyre edhe falë veprimeve të Bankës.
“Shqipëria përjetoi goditje gjatë kësaj periudhe. Kriza financiare globale i la bankat e mëdha me kapital të huaj në vend me një nivel të lartë të kredive me probleme. Pavarësisht kësaj, Shqipëria doli më e fortë nga këto sfida pjesërisht falë veprimeve të bankës qendrore, për të ruajtur stabilitetin financiar ndër vite. Ajo miratoi rregulloret për shtesat e kapitalit, për raportimin e mbulimit me likuiditet. Gjithashtu në fillim të këtij viti ka nisur zbatimi i masave makroprodenciale për të kontrolluar rreziqet e mundshme që mund të vijë nga tregu i banesave. Suksesi i bankës qendrore pasqyron suksesin më të gjerë të vendit në vitet e fundit”, tha Lagarde
Lagarde tha se BQE mbështet integrimin e vendeve të rajonit në Bashkimin Europian dhe është thelbësore që Shqipëria të mbajë një angazhim të palëkundur drejt politikave monetare.
