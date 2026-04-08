Presidenti Joseph Aoun tha se sulmet izraelite, të cilat vranë dhe plagosën qindra persona në mbarë Libanin, i shtohen “rekordit të errët” të Izraelit për shpërfilljen e “të gjitha vlerave njerëzore”.
“Këto akte barbare agresioni, që nuk njohin asnjë të drejtë dhe nuk respektojnë asnjë marrëveshje apo angazhim, kanë treguar vazhdimisht një shpërfillje të plotë për të gjitha ligjet dhe normat ndërkombëtare”, tha Aoun në një deklaratë.
“Gjatë 15 muajve që nga marrëveshja për ndërprerjen e armiqësive, kemi qenë dëshmitarë të shkallës së madhe të shkeljeve dhe cenimeve të kryera me pandëshkueshmëri të plotë”, shtoi ai, duke iu referuar armëpushimit të nëntorit 2024 midis Izraelit dhe Hezbollahut.
