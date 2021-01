Rusia pritet të furnizojë Bashkimin Europian me 100 milionë doza vaksinë Sputnik V. Furnizimi do të bëhet tremujorin e dytë të 2021, sipas një postimi në Twitter nga Fondi Rus i Investimeve Direkte (RDIF).

Kjo sasi do të jetë e mjaftueshme për të vaksinuar 50 milion njerëz. Në fillim të këtij muaji, vaksina ruse u autorizua nga Hungaria, që u bë shteti i parë anëtar i BE që miratoi Sputnik V.

Vendet evropiane janë përballur kohët e fundit me disa probleme me planet e tyre të vaksinimit që kur gjigandi farmaceutiko-suedez AstraZeneca deklaroi se do të shkurtojë dërgimet e vaksinës së saj në bllok deri në 60 përqind, ndërsa garanton dërgesat në Mbretërinë e Bashkuar.

After completion of the main part of mass vaccination in Russia, RDIF can provide EU with 100 mln doses of #SputnikV vaccine for 50 mln people in Q2 2021 (subject to EMA approval). Sputnik V is registered in 15 countries and documents have been submitted for EMA rolling review. pic.twitter.com/27Ncwns24n

