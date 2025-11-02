Muzeu arkeologjik më i madh në botë, kushtuar një qytetërimi të vetëm u inaugura pranë njërës prej Shtatë Mrekullive të Botës së Lashtë, Piramidës së Madhe të Khufusë në Giza, me të cilën Egjipti shpreson të ringjallë turizmin dhe të rrisë ekonominë e dëmtuar.
Me një sipërfaqe prej gjysmë milioni metrash katrorë, sa madhësia e 70 fushave të futbollit, Muzeu i Madh Egjiptian ekspozon rreth 100.000 objekte, shumë prej të cilave datojnë që para 6000 vitesh.
Për herë të parë që nga zbulimi në 1922, publiku do të shohë varrin e paprekur të mbretit Tutankhamun, përfshirë maskën prej ari dhe fronin apo varkën spektakolare funerare 4500-vjeçare të Khufu-së.
Midis gurëve të çmuar, bie një sy një obelisk 3.200-vjeçar i faraonit të fuqishëm, Ramses II, dhe statuja e tij 11 metër e lartë.
Egjiptologë të shquar argumentojnë se krijimi i Muzeut forcon kërkesën e tyre për kthimin e antikiteteve egjiptiane të mbajtura në vende të tjera, përfshirë Gurin e famshëm të Rosettës të ekspozuar në Muzeun Britanik, por ky i fundit, në një përgjigje për BBC tha se nuk ka marrë asnjë kërkesë zyrtare nga qeveria egjiptiane për kthimin e objektit që kur u zbulua në 1799, u bë çelësi për deshifrimin e hieroglifeve.
Me një kosto prej rreth 1.2 miliardë dollarësh, kompleksi i madh muzeal për të cilin u deshën 20 vite për ta ndërtuar, pritet të tërheqë deri në 8 milionë vizitorë në vit, duke i dhënë një nxitje të madhe turizmit egjiptian.
