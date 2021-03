Kryeministri Edi Rama i është drejtuar me një pyetje ndjekësve të tij në instastory në rrjetin social Instagram, në rubrikën “100 arritje në 4 vite” në lidhje me numrin e mësuesve ndihmës në shërbim të nxënësve me aftësi ndryshe, që janë sot në sistemin arsimor.

“Sa mësues ndihmës në shërbim të nxënësve me aftësi ndryshe kemi sot në sistemin arsimor? 631 mësues ndihmës apo 1260 mësues ndihmës?”, – pyet Rama.

Në storyn pasardhës publikohet edhe përgjigjja, ku theksohet se në total në sistemin arsimor sot janë 1260 mësues ndihmës.

/a.r